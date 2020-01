Choca por alcance en JB Lobos

Daños materiales incuantificables, fue el saldo arrojado en un aparatoso accidente ocurrido entre dos autos particulares.

El accidente ocurrió en la avenida JB Lobos esquina Intercolonias, donde circulaba un automóvil Chevrolet Chevy, color blanco, manejado por un hombre.

Delante de el transitaba un auto Chevrolet Aveo, placas YBZ056A del estado de Veracruz conducido por Fernando Roberto Marín Hernández.

Cuando pasaba de forma normal a la altura de la intersección mencionada, se frenó debido a que había más carros adelante.

Fue el conductor del Chevy, quien no midió su distancia y terminó por impactar por alcance al otro particular, quien resultó dañado de la parte trasera y para fortuna de ambos no hubo personas lesionadas.

A pesar de esto, no fue necesario que arribaran los paramédicos de Cruz Roja, sin embargo el perito de Tránsito llegó a tomar conocimiento de lo sucedido y aseguró las unidades, ordenando su retiro al corralón, mientras el responsable se hace cargo de los daños ocasionados.

