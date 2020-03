Atropellan a peatón en la carretera Veracruz-Xalapa. Un conductor que circulaba a exceso de velocidad, embistió a un hombre, saliendo proyectado al pavimento.

Un joven de 29 años, que intentaba cruzar la carretera federal Veracruz-Xalapa, fue impactado por un automóvil compacto que circulaba a exceso de velocidad.

El accidente ocurrió a la altura de Tejería donde transitaba un automóvil Nissan March, color gris, placas YBW 264 A, manejado por un hombre.

Lo atropellan a la altura de Tejería

Fue a la altura mencionada, cuando el conductor que circulaba a exceso de velocidad y al no poder frenar a tiempo, alcanzó a embestir a Ramón C. C. de 29 años.

Dicho joven, no tuvo la suficiente precaución e intentó cruzar la calle, luego de confiarse que los autos pasaban a velocidad moderada.

Al momento de impactarlo, el joven salió proyectado al pavimento, donde quedó tendido y tuvo que ser auxiliado por paramédicos de Cruz Roja.

Tras valorarlo, lo trasladaron al hospital donde quedó internado para descartar lesiones severas, mientras que la Policía Federal llegó a tomar conocimiento de lo sucedido, mientras el responsable se hace cargo de los daños ocasionados.

