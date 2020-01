Veracruz es primer lugar en dengue arrancando el 2020

Veracruz es primer lugar en dengue.- Con 11 casos confirmados en las primeras dos semanas de 2020 Veracruz ocupa el primer lugar nacional por incidencia de dengue, según cifras de la Secretaría de Salud federal, actualizadas al 13 de enero.

El Panorama Epidemiológico de Dengue 2020 refiere que Veracruz registró en tan sólo dos semanas 395 casos probables, 11 confirmados y una tasa de incidencia de 0.13 por ciento.

Estos datos lo coloca arriba de entidades como Yucatán y Sinaloa, que acumularon tres y dos casos confirmados respectivamente.

Otros estados que registraron su primer expediente de pacientes con dengue fueron Morelos, Quintana Roo y Michoacán, con lo cual se complementa una cifra nacional de 20 casos confirmados.

La cifra iguala la cantidad reportada por la misma Secretaría de Salud en el mismo período el año pasado.

Veracruz es primer lugar en dengue

En tanto, el territorio veracruzano se enfrenta a un mosco transmisor más amenazante, que se adaptó en el último año a condiciones climatológicas de municipios que se encuentran a una altura considerable sobre el nivel del mar, como Xalapa y Orizaba.

Muestra del riesgo que representa el dengue para el estado, es que en tan sólo 13 días de 2020 los casos se multiplicaron un mil 100 por ciento.

Esto en comparación a los que se presentaron en el mismo lapso en 2019.

Además, la combinación de dos o más serotipos de dengue podrían desencadenar en el desarrollo de una enfermedad cada vez más letal para la población veracruzana, que en 2019 sufrió 37 defunciones.

Lo cual se dio como consecuencia de que la campaña de prevención y combate al mosco aedes aegypti se llevó a cabo de manera tardía y sin que se ejerciera todo el monto que se destinó para ella.

Puerto de Veracruz, el municipio con más casos

Al arranque de 2020 el puerto de Veracruz es el municipio con más casos de dengue en el estado: cinco en total, cifra que lo coloca como uno de los focos rojos dentro de la Jurisdicción Sanitaria Número 8.

No obstante, hasta el momento las autoridades jurisdiccionales de Salud no hicieron anuncios de campañas de prevención, aunque se sabe que ya se sostuvieron reuniones ante el peligro que la enfermedad representa si no se combate al vector.

El municipio de Tlalixcoyan también registró dos pacientes con dengue, mientras que Tihuatlán y Boca del Río tuvieron un caso por municipio. Dos expedientes más fueron reportados en el resto de la entidad.

El estado de Veracruz concluyó el 2019 como segundo lugar nacional en dengue con 10 mil 902 casos y 37 defunciones, sólo por debajo de Jalisco que alcanzó un máximo histórico de 11 mil 727 expedientes y 49 personas fallecidas.

