Secretaria de Trabajo en Veracruz renuncia a su puesto tras detención de su hijo quien presuntamente manejaba en estado de ebriedad y poseía marihuana.

María Guadalupe Argüelles se desempeñaba como titular en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el estado.

El lunes 27 de abril su hijo, Efrén Rogelio “N” fue arrestado en un operativo de revisión en Chicontepec, al norte del Estado, con aliento alcohólico y un envoltorio con hierba ilegal.

Fue hoy por la tarde cuando Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del Estado, aceptó la renuncia de la secretaria del Trabajo.

El día de hoy he aceptado la renuncia de la Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Lic. Guadalupe Argüelles Lozano, por asuntos del ámbito personal que requieren su atención y de manera temporal como encargada de despacho he designado a la C. Diana Aróstegui. pic.twitter.com/cewODqtrDC

— Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) April 29, 2020