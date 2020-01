Revisión de deuda 2018 complicó finanzas del ORFIS

La auditora general del ORFIS, Delia González Cobos, señaló que hay municipios del Estado que confirmaron que siguen optando por prácticas como quemar la basura generada por sus ciudadanos o por ocupar tiraderos a cielo abierto propios o ajenos.

Indicó que algunos ni siquiera atendieron la solicitud del Congreso estatal y del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) para aportar información de este tema y conocer la situación real del Estado sobre la disposición de los residuos sólidos.

Señaló que el 12 de agosto de 2019 se elaboró un informe sobre este asunto por petición del Congreso y advirtió que no todos dieron respuesta, sólo 6 municipios que señalaron que no cuentan con tiraderos “por no generar basura” o que la reciclan y queman.

De los 101 municipios que cuentan con tiradero a cielo abierto y 13 municipios depositan sus desechos sólidos en tiraderos a cielo abierto de otros municipios.

De las 212 demarcaciones en la entidad, solamente 15 municipios cuentan con relleno sanitario.

Además, 41 municipios depositan sus desechos sólidos en rellenos sanitarios de otros municipios.

Añadió que el listado de los 36 municipios que no respondieron a la solicitud del ORFIS está dentro del informe que se hizo llegar en el mes de diciembre al Congreso, así como la información de los convenios con empresas particulares para la recolección o disposición final de basura.

