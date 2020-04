Rechazan que Hospital Psiquiátrico en Orizaba.-Luego del anuncio de reconvertir el casco del Hospital de Salud Mental en un nosocomio para la atención a enfermos con coronavirus, vecinos del fraccionamiento Ahuilizapan de la colonia Rincón Chico Sur, se manifestaron en contra de las intenciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez

Los inconformes colocaron dos vehículos para impedir el paso hacia la zona del Centro Integral de Justicia de Orizaba y dijeron que no liberarían el tránsito hasta ser atendidos por el alcalde.

“El alcalde vino acá con el gobernador y dijo que es una zona no poblada, entonces nosotros que somos, acaso no existimos y si dice que esto no es Orizaba que es Ixtac, entonces qué hace acá”.

En el fraccionamiento Ahuilizapan habitan desde niños, hombres y mujeres, así como personas con enfermedades crónicas que temen por su salud y esta se complique de llegar a usar este hospital para alojar a los enfermos de coronavirus.

El nosocomio colinda con una zona densamente poblada y temen que se disparen los contagios en caso de que se llegue a ocupar este inmueble para la fase tres de la pandemia.

Rechazan que Hospital Psiquiátrico en Orizaba se use para atender enfermos de Covid-19

Es de recordar que el pasado viernes, el gobernador Cuitláhuac García visitó el inmueble que tiene más de 10 años en abandono, acompañado del secretario de Gobierno, Eric Cisneros y del titular de Salud, Roberto Ramos Alor junto con el alcalde Igor Rojí recorrieron este espacio para ser reactivado temporalmente en caso de ser necesario para su uso y trasladar a este espacio a los enfermos de coronavirus.

Hasta el lugar de la manifestación llegaron policías municipales quienes nada pudieron hacer para dispersar a los inconformes quienes lamentaron que la autoridad municipal no los haya tomado en cuenta ni escuchado en sus peticiones.

