Ratifica Florisel Ríos denuncia de juicio Político contra Síndico y Regidora 

La secretaria de Turismo y Cultura, Xóchitl Arbesú Lago, deslindó a la dependencia del adeudo con staff y personal contratado para Cumbre Tajín 2019.

Responsabilizó de dicho pasivo a la anterior persona moral operadora del Parque Temático Takilhsukut de Papantla, donde calculó en cuatro millones de pesos el monto de los impagos de al menos 50 trabajadores.

“El pasivo que se tiene con algunos colaboradores de la Cumbre Tajín 2019 no corresponde al Gobierno del Estado y el que tiene los pasivos no es el Gobierno del Estado y no es la Secretaría de Turismo, sino la anterior asociación civil operadora del parque (Temático) y es la que tiene está responsabilidad”.

Aclaró que la Secretaría de Turismo no dejará en el desamparo a los colaboradores de Cumbre Tajín.

Señaló que en la última sesión del Fideicomiso del parque Takilhsukut del año pasado, el Órgano de Control determinó pasivos restantes y a más tardar en la primera semana de febrero se puedan liquidar los adeudos.

Indicó que lo anterior destacó entre las razones de la SECTUR para buscar una nueva Asociación Civil en reemplazo de la anterior ‘Centro de las Artes Indígenas’, a la cual acusó de realizar una mala planeación y quedó en los pasivos.

Indicó que se dará curso legal “al pie de la ley” y si corresponde hacer una denuncia, anunció que la presentarán en su momento.

Afirmó que los excolaboradores de Cumbre Tajín han sido mal informados y nunca ha habido de parte de la dependencia una negativa de pago de los pasivos.

Añadió que la asociación anterior entregó una relación de pasivos, pero esta ascendió finalmente a un poco más de lo reportado.

