Plan DN-III sin Veracruz, gobierno federal excluye al estado pese a que es uno de los que más carga viral tiene en este momento.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a partir de hoy iniciará la aplicación del Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, de la Secretaría de Marina como parte de la estrategia para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en 5 entidades, donde la entidad veracruzana fue excluida.

“Tenemos infraestructura, hospitales, camas, ventiladores, especialistas, médicos, enfermeras suficientes en lo que tiene que ver con el sector salud”, dijo el mandatario, al tiempo que agradeció la entrega de las y los profesionales de la salud durante la Emergencia Sanitaria para salvar vidas, desconociendo que en la entidad veracruzana apenas están equipando algunos espacios y que el índice de letalidad, en casos como Coatzacoalcos, es tan alta que exhibe una total falta de preparación para atender los casos graves.

En conferencia matutina el mandatario destacó que la capacidad hospitalaria no ha sido rebasada, sin embargo se ampliará para fortalecer a los seis estados que concentran la mayor carga de enfermedad: Quintana Roo, Tabasco, Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa y Baja California.

“A pesar de la tragedia, del dolor, tuvimos la suerte de prepararnos porque hubiera sido más difícil enfrentar la pandemia sin tiempo. (…) Otro elemento bueno es que la epidemia en México no se está expresando de manera uniforme. Como no ha llegado en todo el país esto nos permite concentrar esfuerzos donde más se necesita y saliendo de los estados críticos apoyaremos a los estados que lo requieran posteriormente”, declaró sin explicar cómo es que en algunos entidades no hay capacidad ni personal de salud, capacitado en medicina crítica.

El jefe del Ejecutivo indicó que se atenderá de manera puntual las seis entidades con mayor contagio sin descuidar el resto del país, sin embargo eso no alienta a las y los veracruzanos, que ven azorados cómo es que la política prevalece sobre la atención a la población y los fallecimientos se incrementan.

Insistió que “Hay certidumbre de que vamos bien a pesar de la tragedia y vamos a dar el último jalón, que nos quedemos en casa, que nos cuidemos para salir adelante porque ahora se va demostrando lo que los científicos, los matemáticos han proyectado en cuanto a casos de infectados y hospitalización”.

Te puede interesar:

Reiteró que “ya falta poco. Ya se ve la luz al final del túnel. Yo creo que puede ser nada más este mes (el aislamiento masivo). Ese es mi pronóstico. En algunos lugares vamos a regresar a la normalidad poco a poco, con cuidado, con medidas sanitarias desde el día 17 y el 1 de junio queremos hacerlo a nivel nacional”.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, por su parte explicó que por instrucciones del presidente las 117 instalaciones sanitarias de la Sedena se convertirán en hospitales COVID.

Plan DN-III sin Veracruz según lo anunciado por el gobierno federal

Las primeras 30 que se pondrán en operación se encuentran en la Ciudad de México, el Estado de México, Sinaloa, Tabasco, Quintana Roo y Baja California Sur.

El Plan DN-III-E incluye el resguardo de aeropuertos y de 38 almacenes del IMSS. Asimismo la Sedena ha contratado 4 mil 225 profesionales de la salud que se suman al personal de la institución. Están pendientes por integrarse 347 integrantes,que ante la gravedad del déficit de preparación y personal de salud esta provocando fallecimientos.

Además de los seis estados prioritarios, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene unidades operativas e instalaciones sanitarias en 17 estados que en el transcurso de la semana estarán listas para recibir población civil sin que se de cuenta que sucede con los pacientes que requieren medicina critica en estos momentos.

La Sedena reparte despensas de apoyo e insumos y señaló que repatrió a 2 mil 249 mexicanos y fabrica batas, cubrebocas, gorros desechables y uniformes quirúrgicos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.