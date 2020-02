ORFIS presenta déficit.- En la revisión que haga el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) de la Cuenta Pública 2019, no contratará despachos públicos externos y todo el trabajo lo realizará el personal de esa institución.

La Auditora General, Delia González Torres, señaló que existe un hueco financiero de 15 millones de pesos porque parte de ese dinero, el anterior Auditor, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, lo ocupó para cubrir la liquidación de 27 trabajadores que salieron al concluir su período.

Señaló que de momento el órgano no tuvo faltas “porque no teníamos la capacidad para cubrir los aguinaldos y al no contar con la ampliación presupuestal, también se deben enfrentar adeudos pendientes que se tienen con diversos despachos contables que realizaron la segunda fiscalización de la Cuenta Pública 2018”.

Indicó que se vio en la necesidad de cubrir los aguinaldos y pagos del mes de diciembre al personal, recurriendo a gastar por adelantado lo correspondiente a los meses de enero y febrero de este 2020.

Señaló que insistirá ante el Congreso del Estado, para que le autorice una ampliación presupuestal para cumplir con todo el ejercicio fiscal del presente año.

ORFIS presenta déficit de 15 millones de pesos

Dijo que como el monto del pago de despachos asciende a 15 millones de pesos anuales, determinó que en lugar de despachos contables, mejor se contratará personal técnico de manera temporal como ingenieros, arquitectos, abogados y contadores que les apoyarán en ese trabajo, de esa manera, se tendrá un ahorro de entre 2 y 3 millones de pesos.

González Torres, reconoció que si no le es autorizada la ampliación presupuestal necesaria,. “no podremos enfrentar el programa que tenemos para cubrir los servicios que normalmente realizamos; tendríamos que ajustarnos en muchas cosas”, finalizó.

