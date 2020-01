Jaguar atacó a mujer en zoológico de Córdoba.- Con lesiones en diferentes partes del cuerpo resultó una mujer, luego de ser atacada por un jaguar que está en cautiverio en el zoológico Bio Zoo, ubicado en la ciudad de Córdoba.

Los hechos ocurrieron cuando una mujer se encontraba de visita en el zoológico y, al momento de que intento tomarse una selfie, se pego a la jaula del felino, lo que provocó que le diera un zarpazo.

Personas que se encontraban en el lugar como pudieron la liberaron del jaguar, pidieron la presencia de la Cruz Roja.

Paramédicos de la ambulancia 201 le brindaron los primeros auxilios a la fémina, para ser luego trasladada a un Hospital en el que fue atendida.

Violó el reglamento

El apoderado legal del zoológico, Gonzalo Rodríguez Díaz, indicó que la chica no respetó el reglamento interno del inmueble y violentó el área permitida por querer tomarse una “selfie”.

Reiteró que se cuenta con un reglamento interno con que se maneja el respeto a los animales y entre las prohibiciones está no tocar a los animales, no meter las manos, no ofrecer comida.

Jaguar atacó a mujer

Explicó que en 18 años que tiene en funciones el Bio Zoo jamás se había presentado un caso igual, y eso se debe a que se había cumplido con el reglamento hasta este día en que se violentó el mismo.

“El área de seguridad lo traspasaron, se acercaron porque quisieron tomarse unas selfies y cuando no se respeta el reglamento ocurren estos problemas”.

Autoridades supervisaron el zoológico

Por parte de Protección Civil se cuenta con las revisiones y se ha confirmado que a la vista está el reglamento.

En este se indica que no se debe traspasar las vallas metálicas, que son las que contienen las jaulas de los animales que están asegurados.

Asimismo, comentó que cumplen con las leyes de vida silvestre que aplica la Semarnat y por parte de la Profepa sobre el cuidado y buen trato de los animales, que son 16 felinos entre pumas, jaguares, tigres y leones.

Bio Zoo se hará responsable

Aún contemplando el hecho de que la mujer se acercó sin medir las consecuencias, Bio Zoo se hará responsable en el límite legal que le compete y no se ha negado en brindar el apoyo a la joven.

Sin embargo, aclaran que el animal actúo por instinto y no será castigado porque la mujer fue quien traspasó la malla al quitarla para acercarse a la jaula a tomar su selfie.

