Frustran robo a tren en el municipio de Nogales

Para la selección del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, confirmó que van a esperar a que concluya el proceso de impugnación por la separación temporal de Jorge Winckler.

Reconoció que será difícil el emitir una convocatoria no sin antes dar respuesta al proceso judicial que se dio una vez que la diputación permanente determinó remover al titular de la Fiscalía.

Cabe recordar que el pasado tres de septiembre del 2019, la diputación permanente determinó separar de manera temporal del cargo a Jorge Winckler Ortiz, toda vez que no había acreditado la certificación para estar al frente de la Fiscalía General.

En su lugar, los diputados de Morena, determinaron nombrar a Verónica Hernández Giadáns como encargada de despacho, espacio en el que lleva cuatro meses.

Recientemente afirmó que este mismo mes se podría emitir la convocatoria para iniciar con el proceso de selección del nuevo encargado de dicho órgano autónomo.

En esta ocasión, explicó, “No podemos elegir un Fiscal, hasta que no termine el proceso de manera correcta, no nos vamos a brincar, ni nos vamos a saltar la ley, ahorita el Fiscal es un prófugo, pero la realidad es que no se ha cerrado el asunto”.

Explicó que no conoce el total de los juicios que están pendientes, pero el tema llevará algún tiempo, “tengo que respetar que se haga todo bien”.

