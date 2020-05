Familias vulnerables recuperan terreno en el municipio de Ixhuatlán del Café

Municipio de Ixhuatlán del Café.-Un conocido personaje de la localidad Opatla, recuperó su predio ubicado a un costado de la Iglesia, tras resolverse el conflicto que sostenían contra el clero católico; se informó que la actual alcaldesa donó unos blocks (cuando se encontraba en campaña) con los que se construyó una barda que impedía el paso a siete familias.

Luego de acreditarse legalmente la propiedad a su legítimo dueño José Bartolomé Solís Vargas, acompañado de un grupo de vecinos comenzaron a tirar el muro que impedía el acceso a las demás viviendas ubicadas junto al templo católico.

Fermín Hernández, abogado de la parte agraviada indicó que se hizo justicia para que se constituyera una servidumbre de paso que permitiera el libre tránsito, el cual había sido negado durante varios años.

Indicó que se les hacían cobros injustos para poder entrar y salir por el portón de la iglesia, luego de que se construyó una barda con blocks que donó en campaña la actual alcaldesa Viridiana Bretón Feito.

Por parte el afectado José Bartolomé expresó que en su momento pidió a los representantes de la iglesia un paso de servidumbre para la gente.

“Yo les pedí un pasito para la gente, yo les donaba el terreno, fui con tres personas me tiraron al loco, no me hicieron caso, dijeron que era terreno de la Iglesia, que le hiciera como fuera”.

Mencionó que cuando encontró sus documentos importantes que lo acreditaban como legítimo dueño, pidió el terreno completo, ya que lo hicieron gastar mucho dinero en el proceso legal.

“Ahora que nos entregaron el predio, vamos a dejar una entrada de camión para la gente, lo demás es mío. En una ocasión fuimos a ver a la alcaldesa Viridiana Bretón Feito. ¿Qué cree que nos dijo?; para comenzar por quien votaron, si éramos de su partido o éramos de otro, nos mando al carajo, no nos peló”.

