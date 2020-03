Expresidenta del DIF niega corrupción.-Durante su gestión y luego de haber presentado su renuncia a la dirección general del Sistema Estatal, Verónica Aguilera Tapia, negó estar involucrada en presuntos actos de corrupción durante su gestión.

En rueda de prensa, Aguilera Tapia, se dijo “violentada” como mujer, por la ola de especulaciones, calumnias, difamación y desinformación, en su contra.

Reiteró que su renuncia a la dirección del DIF Estatal, fue por cuestiones personales y no por incurrir en anomalías.

“Durante mi encargo como directora del DIF Estatal, como a lo largo de toda mi trayectoria personal, profesional, empresarial y de servicio público, me he desempeñado en base a los valores formados por mis padres, honestidad, honradez, respeto, justicia.

Expresidenta del DIF niega corrupción y se dice ‘violentada

“Principalmente amor por mis semejantes, versiones faltas de ética y profesionalismo, acusan sin sustento anomalías y desorden en mi administración, tengo mi consciencia tranquilo y acabo de realizar mi entrega recepción de acuerdo con lo estipulado por la ley, y siguiendo el procedimiento normal”, comentó,

La entrevistada dijo que será el ORFIS y la Auditoría Superior de la Federación, las instancias que revisen la cuenta pública y determine si hay alguna anomalía que reportar.

Te puede interesar:

“Yo no tengo ninguna preocupación por las revisiones del ORFIS ni de la federación, el recurso se ejerció como nunca en una administración, el recurso realmente llegó a las personas más necesitadas, al 28 de febrero que yo dejé el cargo no había subejercicio, todo el recurso se programó”, comentó.

Destacó que hoy en día, Veracruz es un estado de leyes, que se aplican sin distinción alguna.

Explicó que hasta el pasado 28 de febrero, donde concluyó su gestión como directora del DIF Estatal, no existía ningún subejercicio en esta dependencia, como afirman algunas versiones.

Durante su gestión y agradece al gobernador

Se trata solo de afirmaciones que se realizan con el objetivo de denostar, sirviendo a intereses obscuros y por ello “como mujer tengo el carácter y la fortaleza suficiente para dar la cara, no me escudo, afronto una mala interpretada libertad de expresión, y no me temblará la mano, para enfrentar a aquellos que sin sustento alguno, pretenden lastimar mi integridad como persona, dentro de la ley, nada fuera de ella”.

Agradeció al gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, por la oportunidad y confianza, al asignarle una actividad tan importante como es atender a personas en estado de vulnerabilidad.

Detalló que mantiene una buena relación con el mandatario estatal y no existe ningún tipo de distancia.

Recriminó que algunos medios de comunicación hayan publicado que su renuncia se debía a un supuesto desfalco de 400 millones de pesos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.