Denuncian a padre del ex Fiscal.- El padre del Ex Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Yessin, esta demandado por su presunta participación al ayudar a Marcos Even Torres Zamudio, ex Fiscal Anticorrupción, quien habría aludido acciones de justicia.

Señalaron que se realizaron certificaciones a su favor, para aportarlas como prueba ante los juicios de amparo que se promovieron en su orden de aprehensión.

Esta última fue girada por privación de la libertad en su modalidad de secuestro, desaparición forzada de personas, entre otros delitos que fueron aludidos por el ex Fiscal Torres Zamudio.

Cabe destacar que Francisco Zarate Aviña, ex Jefe de Escoltas del primer Fiscal General del Estado Luis Ángel Bravo Contreras, fue quien presentó la denuncia.

La Encargada del Despacho de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, acompañó a Zarate Aviña a presentar formal denuncia o querella en contra del Notario Público Jorge Winckler Yessin.

Además esta se presentó contra de quienes figuran como abogados autorizados de Torres Zamudio, dentro del Juicio de Amparo 896/2019 y acumulados.

Destacó que la orden de aprehensión es por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, desaparición forzada y otros delitos, cometidos en agravio de quien fuera el Jefe de Escoltas de Luis Ángel Bravo Contreras.

Indicó que Winckler Yessin, tuvo contacto con Marcos Even Torres Zamudio, cuando este ya era públicamente prófugo de la justicia.

No solo se abstuvo de dar aviso a las autoridades, sino que facilitó unas certificaciones notariales para acreditar a su favor que la firma que calza en una demanda de amparo indirecto.

Denuncian a padre del ex Fiscal Jorge Winckler

En la denuncia también se presenta la falsificación de firmas que interpuso la Fiscalía General del Estado, por considerar que la firma de Torres Zamudio no fue presentada pues él se encontraba prófugo.

En la presente denuncia hacen mención, a la esposa de Marcos Even, Flor de María Valverde del Río, Monica Edith Huber Zarate, Eudar Escobar Elias y Jorge Eduardo Winckler Ortiz, esto por alegar hechos falsos.

