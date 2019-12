Dengue aumentó este año casi un 400 por ciento, cifra histórica en Veracruz

Para la diputada de MORENA, Mary López Callejas, la entidad vive momentos de cambios importantes al contar con un Gobierno democrático, comprometido con el pueblo, impulsor de más oportunidades para las mujeres y responsable en el uso de los recursos públicos.

Al rendir su Primer Informe de Labores Legislativas, la también Presidenta de la Comisión Permanente de Turismo (COPETUR), distinguió al Ejecutivo del Estado y titulares de las Secretarías por su determinación de hacer realidad los compromisos del Gobierno de la Cuarta Transformación, de la mano del Poder Legislativo.

“Debo reconocer al mejor aliado de Veracruz de las y los veracruzanos, a quien está transformando y dando un nuevo rumbo a nuestro Estado, y que además, ha sabido responder con resultados a la confianza dada por más de un millón y medio de ciudadanas y ciudadanos, al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien ha sabido respetar la autonomía del Poder Legislativo, unidos por los tres principios de MORENA: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, expresó.

Frente al presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, la representante del Distrito XIII detalló que desde el Poder Legislativo se trabaja para “dar vida y fortalecer nuestra democracia” y siendo portavoz del sentir, de las necesidades y anhelos de las y los veracruzanos, como se manifiesta con la aprobación de la Ley de Austeridad, donde ahora ya no se permite el despilfarro de los recursos públicos; también con combatir los rezagos en la educación, consolidar la rendición de cuentas con una real transparencia y buscar que se erradique la violencia e inseguridad que azota a Veracruz con leyes y más presupuesto.

Por cuanto hace a su trabajo legislativo al frente de la COPETUR, López Callejas informó a la ciudadanía y autoridades presentes del Distrio XIII donde representa a los municipios de Actopan, La Antigua, Apazapan, Tlaltetela, Emiliano Zapata, Jalcomulco, Paso De Ovejas, Puente Nacional y Úrsulo Galván, que se realizó con éxito la “Semana del Turismo” en las siete regiones de Veracruz. Dicho foro reunió especialistas, autoridades y prestadores de servicios para analizar y contribuir en un nuevo marco jurídico y estrategias para fortalecer y detonar el turismo.

En materia ambiental, la legisladora recordó que cuidar y preservar la riqueza natural de Veracruz es responsabilidad de todas y todos, por ello, presentó la Iniciativa “Veracruz, un estado sin contaminación por plástico y unicel”, a fin de crear conciencia del daño que se le está ocasionando a la madre naturaleza con dichos materiales.

“Esta Iniciativa nos podría consolidar como un estado comprometido y responsable en la prohibición del uso de unicel, plástico de un solo uso y PET, por el bien de Veracruz y México. No podemos seguir permaneciendo insensibles ante el daño que le hacemos a nuestros ríos, lagos y mares. Debemos legislar en favor de nuestro medio ambiente”, apuntó.

También -prosiguió-, se presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo para “Solicitar de manera atenta y respetuosa al Gobierno Federal, para que por conducto de sus Secretarías, en el ámbito de sus respectivas competencias, revisen todas las concesiones mineras otorgadas para explotar el subsuelo veracruzano y en caso de encontrar irregularidades a la luz de la Ley Minera, sean canceladas a la brevedad posible”.

Turismo y Medio Ambiente, resultados positivos en Informe de Mary López Callejas

Para concluir, López Callejas reconoció la participación y colaboración de cada uno de sus homólogos, quienes al igual que ella, tienen el compromiso de respaldar los anhelos de superación de Veracruz.

Reiteró que desde el Poder Legislativo se trabaja con la firme convicción de seguir avanzando para lograr el desarrollo y crecimiento del Estado.

Para concluir, López Callejas dijo que seguirá trabajando con las puertas abiertas para las gestiones que cientos de personas de su distrito han solicitado en su oficina en el Congreso Local y Casa de Enlace.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.