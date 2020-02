Crisis económica provoca cierre de negocios en Coatzacoalcos

Emiten convocatoria para ocupar cargo a Fiscal.- La Fiscalía General del Estado (FGE), lanzó la convocatoria para participar en el proceso de reclutamiento, selección, evaluación e ingreso, para ocupar 100 plazas vacantes con puesto de fiscal.

La Encargada del Despacho de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, dijo que mediante un control irrestricto de la gestión de los recursos públicos es que se logró la distribución de dichas plazas.

Indicó que abonarán al trabajo de investigación, una vez agotados los requisitos formales para el concurso y reclutamiento del personal.

Dentro de los beneficios que gozará la persona que ocupe el puesto será: un salario mensual neto de 25 mil pesos, así como deben contar con vocación de servicio.

Entre otros requisitos esta; edad mínima de 25 años de edad, estudios de Licenciatura en Derecho y su respectiva Cédula Profesional.

Además deberán aprobar las evaluaciones de control de confianza que aplica el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la FGE, entre otros requisitos.

Los aspirantes deberán realizar un registro en línea y la entrega de documentos será del 6 al 14 de febrero de 2020, de 10:00 a 17:00 horas, en el Instituto de Formación Profesional de la FGE, ubicado en la Calle Rio Papaloapan No. 16, Colonia Cuauhtémoc de la ciudad de Xalapa.

Los folios de los aspirantes que después de acreditar la etapa de reclutamiento continúen a la etapa de selección, se publicarán el 17 de febrero del presente año en el portal de Internet de la Fiscalía General del Estado y los resultados finales serán anunciados en el mes de octubre de 2020.

Aún no se puede elegir un Fiscal: Gómez Cazarín

El diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín, insistió en que no se puede lanzar una convocatoria para elegir a un fiscal General de Veracruz.

Señaló que se deben de agotar todos los recursos que han promovido por parte de los defensores de Jorge Winckler Ortiz ante jueces federales y quienes mantienen un amparo para que no se le quite de manera permanente del cargo.

“Hasta que no se termine el proceso definitivamente del exfiscal Jorge Winckler no se puede hacer nada en su contra”, afirmó al momento que dijo que esperarán los tiempos legales.

