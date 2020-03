Coronavirus: restauranteros en Orizaba registran pérdidas hasta del 90%

Coronavirus: restauranteros en Orizaba.-Empresarios restauranteros de Orizaba y sus alrededores, se encuentran preocupados ante la situación que ha dejado en sus primeros días la pandemia del coronavirus.

Hasta el momento, las pérdidas económicas ya alcanzaron el 90 por ciento.

El presidente de la CANIRAC, David Castañeda Roldán expresó que solo podrían aguantar otros 15 días más, pues de lo contrario tendrán que cerrar las puertas.

En general se nos cayó la venta hasta un 90 por ciento, hay situaciones durante todo el día que sólo tienen 10 mesas, la situación para el restaurante es muy crítica, el empresario como tal hace un esfuerzo con tal de mantener la plantilla porque al final nuestra plantilla es nuestro elemento laboral capacitado que nos mantiene.

Indicó que los agremiados están cumpliendo con las indicaciones que da la autoridad federal, como restauranteros estamos atendiendo todas las disposiciones que emanan de la Federación y las municipales.

Prueba de ello es que todos los restaurantes están cerrando a las 10 de la noche incluso la misma policía y protección civil están checando que realmente se cierren y estamos obligados a atender cada una de las disposiciones.

Señaló que hasta el momento no habido despido de personal sino que se han enviado a recesos por turnos y con esta rotación del personal se busca tratar que unos trabajen un día y el otro turno al día siguiente, pues de seguir así, se verán mermados por el pago de nómina.

“De acuerdo con algunos indicadores internacionales están dando cierta esperanza pero de no ser así, no sé si podemos aguantar más de 15 días, en este caso es crítica la situación. Tenemos que seguir adelante, para nosotros es caótica la situación, y no queremos cerrar, pero tarde o temprano nos obligarán a ello”, finalizó.

