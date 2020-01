Condena PMA secuestro de colaborador en Chinameca

Siguiendo el protocolo ante un inminente riesgo de desequilibrio ecológico y con fundamento en los artículos 212 fracción III de la Ley 62 Estatal de Protección Ambiental, 76 de la Ley 847, 22 fracción II y 34 fracciones V y IX del Reglamento Interior de la PMA, este 10 de enero de 2020, aproximadamente a las 12:15 horas, trabajadores de esta área acudieron al municipio de Chinameca en atención de una denuncia ciudadana sobre el incendio del tiradero a cielo abierto en dicha localidad.

El encargado de la Oficina Regional Zona Sur, Víctor Manuel Mijangos Ríos, y demás personal, en el correcto ejercicio de sus funciones, previstas en la legislación, reglamentos y normatividad en materia medioambiental, constataron que en el sitio, inspeccionado en dos ocasiones previas, había llamas de entre 1 y 2 metros de altura; además de que los residuos se extendían hasta una barranca que limita el lugar, evidenciando un significativo incremento en el volumen de desechos y la nula implementación de las medidas precautorias dictadas por este organismo en la última inspección.

Cabe mencionar que la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) no ha girado orden de inspección alguna a dicho Ayuntamiento, firmada por el titular de ésta, Sergio Rodríguez Cortés; por lo cual, es falsa la información respecto de la clausura del basurero.

Así pues, fue levantada un acta circunstanciada para que, en caso de un incidente, fueran aplicadas las acciones correspondientes, al advertirse la posibilidad de riesgo de daño ambiental y/o los recursos naturales.

No obstante, el alcalde José Antonio Carmona Trolle, empleando un lenguaje soez amenazó al equipo para que se retirara o incitaría a los pobladores.

Pese a intentar el diálogo sin éxito alguno, Carmona Trolle, mediante operadores, convocó a los ciudadanos con el argumento de que el Gobierno del Estado tomaba represalias en contra del municipio.

A partir de las 15:50 horas del viernes 10 y hasta la 01:30 de la madrugada de este sábado 11 de enero, Víctor Manuel Mijangos Ríos permaneció privado de su libertad y sometido a violencia verbal, física y amenazas. Por tales hechos, la PMA puntualiza:

1.- La Procuraduría no ha emitido sanción alguna al municipio de Chinameca por el mal manejo de su sitio de disposición final, al contrario, ha mostrado voluntad y tolerancia para apoyar a la autoridad en la solución del problema ante la grave contaminación que se propicia.

2.- Al no existir un documento que ordene la clausura del sitio, se demuestra que no era un evento premeditado, más bien, el C. Víctor Manuel Mijangos Ríos cumplía con el protocolo para sofocar el incendio.

3.- Actuaremos siempre en el marco de la legalidad, por ello, exigimos que los diferentes niveles de Gobierno, personas y empresas, actúen en el mismo sentido.

El incidente de Chinameca puso en riesgo la integridad física y psicológica de nuestro compañero, de ahí que respaldaremos cualquier acción legal que emprenda contra quien resulte responsable.

