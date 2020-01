Colectivos buscan a desaparecidos en Orizaba

Desaparecidos en Orizaba.- Integrantes de colectivos de personas desaparecidas en la región centro del estado, indicaron que va en aumento la desaparición de personas, así como se han incrementado los secuestros en la zona de Córdoba-Orizaba.

La fundadora de las integrantes del colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba (FDOC), Araceli Salcedo Jiménez, señaló que actualmente cerca de 400 familias que integran el Colectivo, se encuentran activas para buscar cuando menos a un familiar desaparecido.

“Es terrible ver que cada vez más y más familias solicitan el apoyo del colectivo por situaciones de desaparición o secuestro; esto nos sigue pasando día a día; nosotros como colectivo tenemos que hacer un trabajo que no deberíamos de hacer, tenemos que mantener una lucha firme para darle seguridad a las familias de que los vamos a encontrar, los vamos a localizar”.

Indicó que son terribles las cifras de desaparición en la zona; al menos de cada seis casos, solo uno se denuncia y cinco quedan en total desconocimiento de las autoridades.

Resaltó que no hay una cifra real de cuántos desparecidos hay en el país, en el estado y en la zona; y esto es, porque las familias siguen sin denunciar los casos, pues están atemorizadas e incluso, amenazadas.

“Hay muchísima gente que no se atreve ni siquiera a denunciar. Aunque algunos sean de años pasados siguen con ese miedo, con esa zozobra y con esa angustia de que los han venido amenazando de que si dicen algo, no solamente serán los que no están sino que también peligra alguien más de su familia”.

Temor entre familiares

Destacó que el miedo es el alimento de la delincuencia y si sigue alimentando a esos delincuentes a raíz de que nos paraliza el miedo, no hay que una autoridad los persiga y los busque.

Cabe recordar que durante el mes de febreros integrantes de la Red Nacional de Enlaces de Búsqueda de Personas Desaparecidas estarán en Poza Rica y municipios de esta zona norte de Veracruz como parte de la quinta brigada de búsqueda que se efectúa en el país.

Mencionaron que durante dos semanas se efectuará esta quinta brigada que tiene como objeto realizar inspecciones en lugares donde se sospecha pueda haber restos o indicios de personas en calidad de desaparecidas.

Se espera que sean hasta más de 200 personas de colectivos de búsqueda de personas de más de 20 estados del país los que participen en esta quinta brigada nacional y que contemple revisar espacios también en Tihuatlán y Papantla.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.