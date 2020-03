Atacan a mordidas a bebé.-En guardería de Coatzacoalcos un menor de un año fue mordido por sus compañeros.

Dicha agresión se dio en una escuela en la colonia El Tesoro del municipio sureño.

Fue por medio de redes sociales cuando la tía del menor señaló que las maestras del Centro de Servicios Educativos, “David Paul Ausubel”, le dieron al bebé con heridas en su carita.

Sin embargo, la familiar del pequeño reveló en redes sociales la acción y dijo que sus profesoras argumentaron que no sabían que el agresor tenía ese tipo de comportamiento, pues no lo había manifestado.

“Por primera vez lo llevamos a la guardería. Tiene un año de edad y en la tarde, a la hora recogerlo, la profesora nos lo entrega lleno de mordidas. No fue una mordida, fueron varias.

“Se ve en las fotos que son muchas mordidas y golpes. El niño tenía golpes en la cara. Me dicen que una de las docentes estaba ocupada cambiando el pañal a una niña y que no sabían que el niño que mordió a mi sobrino hacía eso porque casi no va a la escuela”, aseguró la tía del menor.