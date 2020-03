Arman autodefensas en sur de Veracruz.-En contra de la delincuencia ganaderos y productores agrícolas se unieron y marcharon en una caravana.

Los protestantes señalaron la posibilidad de que busquen organizarse como una policía comunitaria contra el cobro de piso y abigeato.

A la reunión realizada en la Unión Ganadera Local de Las Choapas asistieron ganaderos de Santiago Sochiapa, Acayucan, Jesús Carranza, San Juan Evangelista, Minatitlán, Uxpanapa e Hidalgotitlán.

A falta de protección del estado, ganaderos de Veracruz se organizan en autodefensas para evitar el cobro de piso y los secuestros de los que han sido víctimas en esa zona. Bien por ellos. 👏🏼

El secretario del Grupo Ganadero General de Las Choapas, Adrián Carreño, pidió parar con el “pago de piso” a delincuentes, señalando que ese recurso sirve “para capitalizar a las bandas delincuenciales”.

El empresario, que en 2018 sufrió el secuestro de su esposa y por lo cual le pedían 5 millones de pesos.

Dijo que la organización de los ganaderos fue lo que permitió el hallazgo en vida de su pareja en una casa de seguridad en Agua Dulce, sin el apoyo de autoridades.

“Si alguien le paga derecho de piso a un delincuente lo único que hace es capitalizarlo para que siga delinquiendo. Erradiquemos el pago de piso, el robo de ganado, erradiquemos lo más triste, los secuestros.

“A mí me tocó vivir lo que es un secuestro, es lo más cercano a morir, no hay otra cosa que se compare, no morí pero es lo más cerca que he estado de hacerlo”.

Por su parte, el representante del grupo de Ganaderos Unidos contra la Delincuencia de municipio de Jesús Carranza, Gil Guillén, dijo que se deben unir porque el Gobierno no puede con el problema de la inseguridad.

“Estamos todos decididos a participar en la idea de estar unidos, de querer dejarle a nuestros hijos y nietos una región tranquila y para lograrlo tenemos que buscar el apoyo del Gobierno”.

Llamó a no permitir que la delincuencia “gane”, pues si están unidos los delincuentes pensarán dos veces antes de meterse con ellos.

En contra de la delincuencia

El presidente del Grupo Amigo Tres Mil, Jaime Cruz Román, advirtió que en la zona sur la situación de inseguridad es compleja, pero hay zonas mucho más riesgosas como Playa Vicente.

Dijo que los delincuentes prácticamente querían “exterminar pueblos enteros” y existe la sospecha de fosas clandestinas en ranchos, algunas confirmadas como en Playa Vicente.

Reconoció que con la ayuda del Gobierno del Estado esto ha ido cambiando, pues anteriormente los malhechores se paseaban en los pueblos con armas largas y esto se ha ido erradicando.

“Hay partes como Playa Vicente en donde la delincuencia estaba al mil por ciento, con pueblos en los que desaparecían muchísimos habitantes, casi querían desaparecer pueblos.

“En donde habían fosas comunes de más de 500 gentes enterradas en diferentes ranchos de ganaderos, supuestamente ilustres ganaderos ‘como el señor Cacahuate’.

“En donde había 100 fosas clandestinas, pero gracias al Gobernador y Fuerza Civil han sentido buenos resultados, los delincuentes han sido dominados y andan prófugos”, externó.

