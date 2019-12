Atropella a vendedora de atole y se escapa, la fémina iba a bordo de su triciclo, cuando fue arrollada por el conductor de un automóvil que se fue tras cometer el accidente.

Los hechos ocurrieron en la carretera estatal Veracruz-Medellín, en la entrada a Las Vegas, donde circulaba un automóvil del cual se desconocen sus características.

La mujer identificada como Milca C. C., de 36 años, mencionó que fue impactada cuando cruzaba la carretera y el conductor del auto no frenó.

Tras impactarla la proyectó contra el pavimento, donde quedó tendida y tuvo que ser auxiliada por paramédicos de Cruz Roja, así mismo llegaron autoridades viales para tomar conocimiento de lo sucedido.

La lesionada fue trasladada al hospital, donde quedó bajo observación médica.

Hace unos días, una pasajera murió en accidente carretero, además de pérdidas materiales incuantificables en un aparatoso choque ocurrido en la autopista Veracruz-Córdoba.

Dicho siniestro se dio a la altura del kilómetro 50, cerca de la altura de La Tinaja.

El accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta Jeep Liberty, color verde chocó fue impactado por alcance, por el conductor de un taxi de la ciudad de Veracruz.

