Viva Aerobús ignora a clientes en plena crisis de covid-19. Usuarios que fueron notificados de la cancelación de su vuelo, intentan reprogramar la fecha a través de sus plataformas digitales, sin éxito alguno.

Las constantes cancelaciones de vuelos que se están registrando en el Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona, están representando un verdadero viacrucis para los usuarios de las diferentes aerolíneas, debido a que tienen muchos problemas para reprogramar sus vuelos.

En la mayoría de los casos son ignorados por las aerolíneas, a través de los medios en línea que están proporcionando, para poder reprogramar la fecha y horario de los vuelos.

Entrevistado por EL DICTAMEN, Antonio Alburquerque Otero, aseguró que tiene un vuelo de la compañía Viva Aerobús, programado para el día viernes 17 abril, con destino a Cancún, con la clave de reservación FYJEGD, mismo que por la emergencia sanitaria del Covid-19, fue cancelado el pasado 6 de abril.

El usuario de Viva Aerobús desea reprogramar este vuelo para el próximo 30 de abril, pero han pasado días, sin éxito alguno.

Viva Aerobús ignora a clientes

Alburquerque Otero, dijo que se encuentra en Montepío, un pequeño pueblo ubicado dentro del municipio de San Andrés Tuxtla, donde no hay cobertura de celular ni telefónica, únicamente se pueden comunicar a través del internet.

Esta situación le ha impedido comunicarse vía telefónica con la aerolínea Viva Aerobús, pero si lo ha hecho vía online.

“Me dan dos opciones por internet a través de un certificado electrónico o modificar mi reserva, cuando intentó por medio del internet modificar o digamos generar el certificado electrónico para recuperar el dinero y tener 30 días, para poder sacar un nuevo vuelo, me dice que el vuelo de regreso ya está confirmado, o sea que yo no había hecho ninguna confirmación alguna, cuando intento a través de internet modificar mi reserva, la fecha estimativa del 30 de abril, me dice que hay que pagar una diferencia que me sale con un saldo a favor, aun así me pide los datos de tarjeta, introduzco los datos y cuando le doy a guardar, me mandan un correo de confirmación con fecha del 17 de abril, donde no me permiten cambiar el boleto para el día 30”, comentó.

Este movimiento lo ha realizado más de cuatro ocasiones y recibe el mismo correo electrónico, que programa su fecha de vuelo para el 17 de abril y no el 30 de abril, que es la fecha exacta.

Intentó contactarse con algún asesor de Viva Aerobús a través del chat que tienen en WhatsApp de su página de ayuda donde no ha recibido ningún tipo de respuesta.

