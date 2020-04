Veracruzano con enfermedades crónicas prefiere evitar los hospitales ante el coronavirus; Gerardo es paciente de diabetes e hipertensión a sus 73 años.

Gerardo de Jesús Aguilar García sufre insuficiencia renal crónica y a sus 73 años de vida es candidato a diálisis, un proceso mediante el cual se extraen las toxinas y el exceso de agua de la sangre, sin embargo, por el momento prefiere no pisar ningún hospital, pese a que constantemente los visita para dar mantenimiento a elevadores y escaleras eléctricas.

También es paciente de diabetes e hipertensión, enfermedades que de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son causantes del 85 por ciento de los casos de insuficiencia renal crónica.

Aunque normalmente es atendido en el Hospital General de Boca del Río, Gerardo no recibe consultas desde hace dos meses, ya que el nosocomio está en proceso de reconversión para dar asistencia a pacientes de Covid-19. Sin embargo, recibió medicamentos para los próximos tres meses.

“Para mí es mejor no ir al hospital, prefiero hablar por teléfono con la doctora y explicarle los distintos síntomas que tengo y ella muy amablemente nos ha dicho a los pacientes que por la situación que existe del Covid-19 que no debemos estar por ahí, pero que hablemos en casa de una emergencia y ella nos indica la receta”, comentó.

Consciente de que pertenece a diversos sectores vulnerables frente al coronavirus optó por alejarse de los lugares que mayor riesgo de contagio representan.

Veracruzano con enfermedades crónicas recibe atención médica por teléfono

Además, la médica que lo atiende le dio tres meses para pensar si decide someterse a la diálisis, la cual no descartó, pero sí le causa temor por los efectos secundarios que puede ocasionar.

A pesar de las enfermedades que padece no dejó de trabajar, por lo que a diario sale de su casa protegido con cubrebocas y guantes para obtener los ingresos con los que sustenta a su familia, ya que no es pensionado.

No obstante, dijo no tenerle miedo al coronavirus, pero sí toma las precauciones necesarias para no contagiarse.

Gerardo corrió con la suerte de que la diálisis aún no es obligatoria para él, sin embargo, sus padecimientos lo vuelven vulnerable al Covid-19, al igual que muchos adultos mayores de la entidad veracruzana, que pese a su edad y condiciones de salud enfrentan la pandemia con la vida en juego.

