Un día sin mujeres, muestra de la energía femenina. Carmen Ramos e Isabel Martínez visitaron EL DICTAMEN, donde expusieron sus opiniones acerca del Paro Nacional de Mujeres.

El Paro Nacional de Mujeres #UnDíaSinNosotras de este 9 de marzo sumó a la causa a mujeres de todas las edades y condiciones a lo largo y ancho de todo el país. Veracruz no es la excepción en un movimiento que hoy inicia una revolución de género nunca antes vista.

Para Carmen Ramos, terapeuta holística, el movimiento también conocido como El nueve ninguna se mueve es extraordinario, ya que las mujeres están aprendiendo a alzar la voz y porque es una muestra de cómo está emergiendo la energía femenina

A mí me parece algo muy padre lo que hay detrás, lo que está moviendo y lo que está sosteniendo este movimiento, a mí se me hace que va a ser muy favorable, pero para la humanidad entera, no solamente para la mujer como movimiento femenino nada más, yo creo que el feminismo tiene muchas matices, argumentó.

Mujeres exponen sus opiniones sobre el Paro Nacional

Sobre el nacimiento del Paro Nacional de Mujeres en Veracruz, Isabel Martínez, también terapeuta holística, consideró que la ciudad es de forma histórica una puerta en el país. Además, se mostró sorprendida y agradeciendo con todos los empresarios y personas que se están sumando a la causa.

Necesitamos que estos problemas se atiendan y estamos alzando las voces a través de estos portales que nos brindan para que se tomen cartas en el asunto, para que vean que no somos sólo las mujeres, sino que hay muchos interesados en este problema, manifestó.

Por último, ambas coincidieron en que la mujer necesita saber valorarse, reconocerse y ver lo que cotidianamente aporta a la sociedad.

Coincidieron en que la mujer necesita saber valorarse

