Tratamientos alternativos para combatir el contagio de COVID-19

Tratamientos alternativos COVID-19.- Ante la crisis actual que en el mundo entero se ha generado a causa del coronavirus, cada vez más personas comienzan a buscar alternativas más integrales tanto para prevenir como para tratar la enfermedad.

La medicina alopática se ha convertido en una rama que con el tiempo ha ofrecido distintas alternativas al combate de virus y bacterias. En nuestro país, por ejemplo, los especialistas en Naturopatía son quienes se encargan de estudiar y profundizar en todo este tipo de tratamientos.

Dichas alternativas pueden ir desde la acupuntura, la moxibustión y la medicina homeopática, hasta la herbolaria y la trofología.

Tratamientos alternativos para el COVID-19

La acupuntura, por ejemplo, está reconocida por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como una herramienta sumamente eficaz en multitud de patologías.

En los últimos años, la organización ha invitado a los países que la conforman a regular las medicinas tradicionales y complementarias.

Actualmente existen más de 16.000 estudios científicos que avalan el uso de la acupuntura, entre ellos los realizados por la Harvard Medical School.

La moxibustión, por su parte, ha comenzado a demostrar ser un tratamiento complementario eficaz a la hora de combatir el COVID-19, junto con la acupuntura.

Por ello, en El Dictamen nos dimos a la tarea de contactar a una experta en la materia para traer hasta ti toda la información necesaria en lo que terapias naturales y complementarias se refiere.

Tratamientos complementarios

Para la licenciada en Naturopatía, Lidia Malinalli Casaos Sierra, las terapias naturales son una excelente alternativa a los tiempos en que vivimos.

Resalta la necesidad de estos tratamientos complementarios desde varias aristas. La primera es el hecho de que muchas veces los servicios de salud tradicionales están saturados y que los fármacos pueden generar daños secundarios para el organismo, específicamente en el hígado.

“No se les dice que no tomen el tratamiento, pero para reforzar el sistema inmunológico hay muchas sustancias naturales”.

Por ello asegura que estos tienen que ser combinados, sobre todo porque es una enfermedad nueva y la medicina alopática está haciendo apenas avances al igual que la medicina tradicional que busca desarrollar la vacuna.

Hay varios suplementos que prometen apoyar cuando ya se dio el contagio, pero aún no están al 100 comprobados.

Antibióticos naturales

“Hay mucha información respecto a que no se debe tomar antibióticos cuando ya tienen coronavirus; cuando es así a veces les administran antibióticos pero es por si llega una bacteria, no para el virus, los antibióticos no atacan a los virus”

La experta explica que se recomienda su ingesta ya que el sistema inmunológico se debilita al verse atacado y el tomar antibióticos ayuda para prevenirnos de otro tipo de bacterias.

Existen diferentes tipos de antibióticos naturales, algunos de los más usados son el ajo y la cebolla, así como Infusiones y tés de raíz de regaliz, jengibre y eucalipto.

Acupuntura

Por su parte, afirma también que en la acupuntura existen diversos canales que ayudan al sistema inmunológico y para la digestión, la cual es prioritaria para ser capaz de absorber todos los nutrientes.

“Se estimula el canal del sistema inmunológico y el canal del pulmón, regularmente utilizado para resfriados fuertes o pulmonías muy graves, parecido a lo que hace el coronavirus al afectar directamente las vías respiratorias”.

Masajes y reflexología

Al referirse a los tratamientos alternativos para prevenir el COVID-19, Casaos hizo énfasis en los beneficios de los masajes.

“Hay también tratamientos preventivos pero se debe tener cuidado con ellos y hacerlos con las medidas de higiene correspondientes, como el masaje. Está comprobado que el masaje ayuda a la circulación, lo que ayuda a que la persona tenga mejor metabolismo y mantenga activo su sistema inmunológico”.

Tanto el masaje general y relajante como el masaje de pies, mejor conocido como reflexología ayudan a este fin.

“La reflexología en específico se recomienda ya que es en la planta de los pies donde se tienen varios puntos de terminaciones nerviosas que pueden estimular los órganos de manera directa a través de la acción distal”.

Hizo hincapié en las ventajas de estimular el punto de pulmón, de riñón, de hígado y de vías respiratorias.

Auriculoterapia

La auriculoterapia también puede servir como apoyo para el aspecto emocional, “hay esquemas que sirven para el estrés y ansiedad que es lo que estamos viviendo también durante esta contingencia”.

Con esto, la experta quiso además destacar la importancia de cuidarse más allá del virus, ya que los efectos secundarios de estar tanto tiempo en aislamiento pueden comenzar a afectar nuestro estado de ánimo.

Se recomienda también por eso hacer meditación, ejercicios de respiración, relajarse y cuidar el sueño. “Un error muy común durante esta cuarentena es descuidar las horas y horarios de sueño, lo cual afecta directamente a nuestro metabolismo y por ende al sistema inmunológico”.

Dormir entre 7 y 8 horas, hacer ejercicio 30 minutos al menos 3 días por semana, alimentación balanceada, todo ello va de la mano a la hora de prevenir el contagio de acuerdo con la naturópata.

“Somos una mesa de tres patas”

A las personas escépticas, la Lic. Casaos les dice que para lograr una salud óptima es necesario buscar tratamientos integrales, que si bien no sustituyen, complementan los tratamientos.

“El cuerpo, la mente y el espíritu son los tres pilares fundamentales, es como si fuera una mesa de 3 patas, y cada una de ellas deben estar sólidas para poder prevenir este tipo de situaciones”.

Las emociones, en específico, pueden repercutir gravemente en nuestro estado de salud: “Cuando nuestras emociones no están bien, nuestro sistema inmunológico también baja y nos hace más vulnerables al contagio de cualquier virus”.

Estos tratamientos, por lo tanto, se implementan como una manera natural de que nuestro cuerpo entre en balance.

“Si nuestro sistema inmunológico está bien, no va a haber ningún virus capaz de dañarnos. Para que entre un virus se tienen que dar las condiciones adecuadas”.

Por eso es importante tomar en cuenta este tipo de tratamientos alternativos para combatir el COVID-19.

Recetas naturales útiles ante la situación actual

Desde su centro terapéutico “Teocalli Patli”, el equipo de expertos del cual forma parte Lidia Casaos comparte su conocimiento y atiende con terapias integrales a un gran número de clientes.

Sus servicios van desde la terapia psicológica y de tanatología hasta la acupuntura, reflexología, apiterapia y muchas otros comentados con anterioridad.

Nos comparten además recetas que se pueden hacer desde casa y ayudan al combate del contagio de manera natural.

Desinfectante natural:

Con este se podrán limpiar superficies para desinfectarlos y evitar la propagación del virus.

Medio litro de alcohol

50 g de romero

100 ml de jugo de limón

100 ml de vinagre

Suero Natural

Mantenerse siempre hidratados en la cuarentena es también de vital importancia para fortalecer el organismo, por ello nos comparten esta fácil receta de suero natural.

Ingredientes: 1 lt de agua hervida, dos cucharadas de miel, una cucharada de bicarbonato y el jugo de dos limones.

La indicación es tomarlo como agua de tiempo y no esperar a tener sed, ya que eso ya indica que se está deshidratado.

Alimentación balanceada

Se recomienda además la ingesta de:

Vitamina C.- Cítricos, brócoli, tomate, sandía, mangos

Omegas 3.- Sardina, salmón, Semillas de chía

Vitamina E.- Semillas de girasol, cacahuates, aceite de coco

Vitamina A.- Zanahoria, camotes, entre otros

Esta puede venir directamente de los alimentos o incorporarse a jugos o pastillas de suplementos naturales.

