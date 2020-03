Taxista de Veracruz: Mi familia tiene que comer.

A diferencia de otros taxistas, Henry hoy no tuvo tiempo para salir a manifestarse a las calles, porque parar su unidad por unas horas, representaría mayores pérdidas para su bolsillo.

El joven taxista, es padre y esposo, y su única prioridad es llevar dinero a casa y en tiempo de crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, aún más.

Al igual que el sector comercial, hotelero, turístico y demás, esta cuarentena ha sido letal para todos, incluyendo a los choferes del transporte público y taxistas, porque sus ganancias dependen del servicio que prestan y en las calles no han gente.

Esta situación ha bajado su servicio de taxi en un 70 por ciento.

Esto, pese a que se están tomando las medidas sanitarias al interior de su unidad.

Tales como el uso de gel antibacterial y al ofrecer una unidad, que está 100 por ciento limpia.

Pese a que no hay plan B, Henry Martínez, decidió no perder tiempo y mientras unos se manifestaban pidiendo apoyos económicos al gobierno, él simplemente aprovechó que la competencia era menos y así podría realizar quizás algunas corridas extras, con la ayuda de Dios.

“Un plan B no existe, uno vive al día, trabaja con lo que hay y simplemente es salir a trabajar más temprano y esta todo el día trabajando y lo que salga es ganancia, porque es una realidad que uno vive al día y ahora te tienes que fletar con lo que te sale al día y eso administrarlo mejor que antes, porque eso es lo que va a ver”, comentó.

Entrevistado por EL DICTAMEN, Henry asegura que muchos deberían de agradecer que cuentan con un taxi propio.

Los apoyos económicos los deben de pedir, las personas de la tercera edad, como los cerillitos que ante la falta de un apoyo familiar, deben de salir de sus casas a ganarse unas monedas, y pese a que aún tienen energía para hacerlo, fueron regresados a sus casas, por ser un sector vulnerable al Covid-19.

“A título personal no estoy de acuerdo y se me hace absurdo, porque están pidiendo un apoyo del gobierno, a manera de exigir, cuando nosotros tenemos una unidad para trabajar, tenemos el tiempo, salud y podemos salir adelante diario con lo poquito que salga, ese apoyo que están exigiendo se lo pudieran dar a gente de la tercera edad, que están en los centros comerciales y que ya no tienen trabajo, y mucha otra gente que si lo puede aprovechar, pero porque exigir al gobierno que nos solucione el problema cuando tenemos las armas para trabajar, si hay trabajo, hay que buscarlo”, comentó.

Henry sale de su casa a trabajar antes de las 5:00 de la mañana, a las 12:00 del día hace una pausa, para seguirle hasta las 11:00 de la noche.

No le da tregua al tiempo, porque no hay que perder tiempo para ganarse una corrida, para poder completar la ganancia de un día, que se debe repartir para el pago de gasolina de la unidad, y el resto, los gastos que se tienen en el hogar, donde la comida nunca debe de faltar.

En estoy tiempos de crisis sanitaria, no hay ganancias, lo poco ganado se debe de administrar correctamente, y la prioridad debe ser siempre que la familia este lo mejor posible, en medio de esta pandemia.

