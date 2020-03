Tatuadora en crisis por coronavirus.

Tatuarse en plena contingencia contra la pandemia de coronavirus es un lujo que los amantes de los grabados prefieren no darse, hoy tienen otras prioridades y guardan su dinero para las emergencias que puedan surgir. El efecto es desolador para los artistas de la piel. En la última semana Zaira Arellano, tatto artist veracruzana, tuvo pérdidas abismales que la tienen al borde de la desesperación.

El coronavirus provocó un descenso en la actividad de los tatuadores a partir de los últimos días de febrero

Pero fue en la última cuando Zaira experimentó unca caída por demás fatal. 10 de sus clientes le cancelaron citas que ya estaban programadas, las cuales representan pérdidas por 16 mil pesos.

“Nos hemos visto muy afectados por la situación porque para empezar las personas no quieren salir, se están guardando en sus casas; número dos, la mayoría está guardando su recurso económico para la alimentación y cuestiones de gastos básicos, porque no sabemos por cuánto tiempo se va a prolongar esta situación, entonces las personas no están gastando en un lujo, porque realmente los tatuajes son un lujo en este momento”, comentó.

La artista colabora con cinco personas más en su estudio “Dharma Tattoo”, ubicado en Plaza Las Américas, en la que más de la mitad de los locales se mantienen cerrados, debido a que la afluencia de personas disminuyó un 80 por ciento en este centro comercial, uno de los más grandes de la conurbación.

Aseguradoras por coronavirus tendrán facilidades para proteger a ciudadanos

Coronavirus cambió nuestras vidas como meseros: Remigio Lara

“Estamos a la disposición de la plaza, lo que diga la plaza es lo que tenemos que hacer. Aunque tengamos citas, una que otra no la podremos llevar a cabo si la plaza decide cerrar”, expresó.

La disminución de los ingresos para Zaira es lo más alarmante.

En una semana normal sus ganancias eran de aproximadamente seis mil pesos, sin embargo, en los últimos siete días apenas pudo obtener mil pesos.

En 20 años como tattoo artist es la primera vez que vive algo similar. Ni siquiera la contingencia desatada en 2010 a causa del huracán Karl provocó una caída tan estrepitosa en el trabajo de los tatuadores como la provocada por el Covid-19.

Tatuadora en crisis por coronavirus

Dicha situación afectó los bolsillos de Zaira, madre de dos hijos de alto rendimiento, que pese a la suspensión de eventos deportivos deben seguir pagando sus entrenamientos. Por si fuera poco, la renta del local donde tiene su estudio es de 22 mil pesos mensuales; la artista tiene un contrato que les imposible cancelar, ya que de hacerlo está obligada a pagar una penalización.

Tomar medidas sanitarias no representó un cambio para los artistas del tatuaje, pues desde antes contaban con un protocolo debido al tipo de material con el que tienen contacto para realizar los dibujos.

“Tenemos un protocolo, no sólo por el coronavirus, sino por cualquier otra enfermedad, ya que a los clientes no se les niega el servicio si padecen VIH, hepatitis o cualquier otra enfermedad, por eso nuestras medidas estándar siempre son las mismas para evitar un contagio, en ese aspecto no ha sido un cambio”, declaró.

Tatuadora en crisis; cae la clientela 80 por ciento.

Realizar servicios a domicilio es una idea impensable, ya que por el mismo protocolo de sanidad no es factible exponer el material y, por consiguiente, a los clientes. Inclusive, esto podría ocasionar consecuencias peores si alguno de las personas con las que tiene contacto se encuentra infectado de coronavirus o contrae la enfermedad.

El futuro es incierto para esta tatuadora que está en crusis con sus compañeros.

En medio de la pandemia el pánico y la desesperación se apoderan de cientos de trabajadores independientes como ella. Más allá de enfermedad y muerte, el coronavirus trajo hambre y crisis.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.