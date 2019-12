Tablajeros reportan repunte del 80% de ventas por cena de Navidad

-Por falta de recursos económicos, las familias veracruzanas pierden la tradición de colocar nacimientos al pie de sus árboles de navidad.

Comerciantes que se dedican a la venta de productos alusivos a las fechas decembrinas, como figuras del niño Dios y nacimientos, reportaron un desplome del 50 por ciento en sus ventas, debido a la crisis económica que atraviesan los hogares veracruzanos.

Entrevistada por EL DICTAMEN, María Liria Dimas, lamentó que por la situación económica, se estén perdiendo sus tradiciones y eviten colocar el nacimiento al pie de sus árboles de navidad.

“Pues más o menos porque ya no es como antes que se vendía, ahorita ya poco compra, no ponen nacimientos en sus casas, porque no hay dinero, solo he vendido el 50 por ciento de mi mercancía, que se guarda para otro año, pero no es igual, porque se rompe y deteriora”, comentó.

Los nacimientos se están vendiendo en diferentes precios, siendo las piezas más económicas, los nacimientos de plástico, cuyos precios oscilan entre los 70 y 120.

Mientras que los nacimientos completos de barro, su precio se encuentra en 200, 300, 500 y 700 pesos.

Sin embargo, se venden piezas de 3 a 10 pesos.

“Ahora las familias optan por comprar el nacimiento de plástico y el tradicional nacimiento de barro, ya no es atractivo al público”, comentó.

Explicó que la mercancía que no se vendió antes del día 24 de diciembre, ya no se venderá en los días posteriores.

Destacó que las figuras de los Niños Dios, su precio oscila entre los 25, 50, 100, 150 o 200 pesos, dependiendo del tamaño y tampoco se logró sacar la mercancía.

