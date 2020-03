Sujeto con armas dentro de UV, iba por demostración banquetera: Vicerrectoría

Sujeto con armas dentro de UV.- El vicerrector de la zona Veracruz, Alfonso Gerardo Pérez Morales, confirmó que el incidente que se registró dentro de sus instalaciones en el campus Mocambo, fue por una demostración de una empresa de banquetes.

Señaló que el joven detenido no era estudiante, que se trataba de un empleado de la misma empresa, al que finalmente la policía le quitó el uniforme, las armas que no eran reales y les pidió no usarlos de nuevo.

Señaló que tuvieron conocimiento luego de las denuncias que también ellos recibieron, motivo por el que se trasladaron hasta la zona.

El cual ya estaba asegurado por elementos de la Policía Estatal, el vicerrector lamentó que para la demostración usaran a una persona armada y que tampoco se diera aviso de lo que iban a presentar.

“Tratando de organizar eventos de fin de cursos, solicitaron el apoyo de un banquetero, para una presentación, en la presentación el banquetero utiliza algunos disfraces”.

“Entre los disfraces que utilizan, pues tienen la desafortunada idea de usar un disfraz de policía, porque dicen que hay una canción qué dice ahí viene la policía, que lo presentaron durante los festejos del Carnaval”.

El disfraz fue retirado, junto con las armas falsas a esta persona.

Pidiendo los policías no repetir este tipo de muestras o de utilización de algún tipo de uniforme similar al de los policía.

