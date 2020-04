Sin comida para mascotas, albergue pide ayuda durante pandemia pues esta generó escasez de productos de primera necesidad debido a las compras de pánico.

Inclusive los artículos y alimentos para mascotas se agotaron en las tiendas. En Martínez de la Torre, municipio del norte de Veracruz, la situación no es diferente.

José Ángel Cortina Rodríguez, quien tiene un albergue con más de 70 perros y 30 gatos, se enfrenta a la severidad ocasionada por el Covid-19 sin empleo y sin muchas opciones para conseguir comida para los animales.

José Ángel empezó a rescatar a perros y gatos desde hace seis años.

Albergue pide ayuda durante pandemia pues hay animales hambrientos

Aunque en diversas ocasiones buscó el apoyo del gobierno municipal sigue sin recibir respuesta, por lo que las mascotas viven temporalmente en su domicilio particular.

Él se encarga de comprarles alimento con las ganancias que obtiene en su estética y con las donaciones que recibe de parte de algunos ciudadanos, aunque en realidad son muy pocas.

Tras la llegada del coronavirus a México, Martínez de la Torre es un pueblo fantasma, pues no hay nadie en las calles.

La gente se quedó en casa y la mayor parte de los negocios donde compraba el alimento para los animales cerraron.

Por si fuera poco, no sólo tiene pocas alternativas para comprarles alimento, sino que además las dos únicas tiendas que permanecen abiertas aprovecharon la demanda del producto para inflar los precios.

A diario, José Ángel tiene que comprar 35 kilos diarios de comida para los más de 70 perros que tiene a su cuidado.

En un día normal gasta 550 pesos en 25 kilos de alimento para perro, sin embargo, en este momento las tiendas le venden 15 kilos por 580 pesos.

En cambio, la comida para los gatos le sale más barata, pues compra 20 kilos para ellos por 745 pesos cada ocho días.

“Yo no obtengo ningún beneficio propio, yo no lucro con los animales, aquí en Martínez de la Torre soy muy conocido porque soy la única persona que se dedica a rescatar, me tienen ubicado.

“Desgraciadamente no hay ayuda, es muy poca la gente, llámale que luego recojo animalitos heridos y aparte de los costos que te estoy hablando pues hay cirugías de dos o tres mil pesos y hay que cubrirlas”, comentó.

El amor de José Ángel por los animales es inconmensurable, rescata a cualquier perro o gato sin importar si están heridos.

Para poder atenderlo hace uso de recursos propios, pero también realiza rifas y recibe ayuda de personas externas a su municipio.

También recibe apoyo el médico veterinario Juan Pablo Manterola, quien lo ayuda a curar a los animales y los esteriliza por un costo mucho menor a lo que debe cobrar por su trabajo.

Sin comida para mascotas por la escasez de alimentos durante la cuarentena

“Te cuento con los dedos de las dos manos a las personas que me llegan a dar un bulto cada mes, cada dos meses, es esporádico, no es continuo, yo trato a veces de hacer rifas, de buscar ayuda en redes sociales como en Twitter.

“La ayuda es mínima, pero gracias a Dios sí cae un granito de arena”, platicó.

Pese a tener más de 70 perros y 30 gatos en su domicilio, mantiene totalmente limpio el lugar, por lo que no tiene problemas con ningún vecino.

Sin embargo, tendrá que salir de su actual hogar, ya que el dueño le pidió desocupar la casa, donde paga tres mil 500 pesos de renta.

Mientras la contingencia contra el coronavirus continúa José Ángel seguirá luchando por mantener a los perros y gatos que desde hace seis años son su motor de vida.

Abandonarlos no es una opción para él.

Si quieres ayudar a José Ángel puedes contactarlo a través de su cuenta de Twitter @sheylock y donando por medio de la cuenta 4152 3135 6087 3981 BBVA.

