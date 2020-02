Si habrá sacrificios de animales en misa negra de Catemaco. Hasta la fecha no han recibido ninguna restricción de alguna autoridad.

Debido a que no han tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades, con respecto al permiso para sacrificar animales durante la tradicional misa negra, que se realiza durante el primer viernes de marzo, en el municipio de Catemaco, Enrique Marthé Bertón alias “El Ahijado” o también conocido popularmente como el “Brujo Mayor”, no descartó que se utilice un chivo negro o blanco, así como gallinas, que comúnmente son utilizadas como ofrendas.

“Este evento es conocido como viernes negro, primer viernes de marzo o misa negra, todavía no se soliciona como tal, pero de alguna manera, no estoy infringiendo la ley, ni trato de crear controversia ni maltrato a los animales, como dije también que esto se consume, es una comunión con las entidades y los espíritus, que de alguna forma los sacrificios están dados desde la antiguedad, no es propiamente un maltrato, es para consumo, no se va a desechar, tirar o dejar podrir, de todos modos cualquier animal que ustedes maten, que alguien mate, va a sufrir, no hay nadie que diga que le va a poner un tranquilizante, para que el animalito se vaya tranquilo”, comentó.

El entrevistado dijo que en dos o tres días, se hará oficial si se sacrificarán o no animales, durante la denominada misa negra.

“Como tal, todavía no se determina pero hacemos la invitación cordial, todavía está en proceso eso y en dos o tres días, antes del evento me lo van a decir, pero están cordialmente invitados para ver si se hará o no el sacrificio, aunque es más probable que sí, porque es algo cultural, que no está infringiendo la ley, no está perjudicando a nadie, además que lo que se sacrifica es un animal de consumo, no es como si mataramos a un perro o un gato, o algún animal en peligro de extinción”, comentó.

Destacó que el sacrificio de animales, es por la idea de que la sangre del chivo o gallina, lava los pecados y la negatividad.

“Las personas que son satanistas o que son partidiarios de este tipo de situaciones, más bien si no hay sacrificio, no van a ir, los que van a ir, son aquellos que les gustan los sacrificios”, comentó.

Recordar que el próximo jueves 5 de marzo, dará inicio la celebración del 50 aniversario del primer viernes de marzo en el municipio de Catemaco, donde se realizará la tradicional misa negra, a partir de las 10:00 de la noche, para concluir entre la una y dos de la madrugada.

El entrevistado dijo que se realizarán varios rituales para honrar a la madre tierra, agua, aire y fuego, a quien se le pedirá permiso para lograr una comunión con la naturaleza.

En total se realizarán doce misas negras, por diferentes grupos en el municipio de Catemaco.

Destacó que este evento genera una importante derrama económica al municipio de Catemaco, donde existen 680 habitaciones de hotel, donde generalmente se registra un lleno total.

Resaltó que los tramos carreteros hacia Catemaco, ya están transitables en un 60 por ciento, luego del manteamiento que han recibido la carpeta asfáltica.

Concluyó que esperan recibir alrededor de 50 curanderos y mil personas que acuden únicamente de espectadores.

