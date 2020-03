Se une CANIRAC al movimiento #UnDíaSinNosotras. La delegación veracruzana invitó a sus socios a la reflexión sobre el significado de la violencia de género.

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC) Delegación Veracruz manifestó su apoyo al Paro Nacional de Mujeres #UnDíaSinNosotras, que se llevará a cabo el próximo lunes 9 de marzo.

En conferencia de prensa, el presidente de la agrupación en la zona conurbada, Santiago Martínez Dordella, dio a conocer su postura sobre el movimiento mediante un comunicado que se emitió de manera simultánea en las 63 delegaciones regionales de CANIRAC en el país.

Se une CANIRAC a las mujeres

La delegación veracruzana invitó a sus socios a la reflexión sobre verdadero significado de la violencia de género, que se traduce en ofensas verbales, burlas, menosprecio, desigualdad e incluye conductas delictivas como el acoso, el secuestro, la violación, la vejación, el maltrato y la desaparición de mujeres.

“CANIRAC Veracruz participa y apoya de manera activa a este movimiento pacifista que nace de la valentía de las mujeres, pues nuestra industria se desarrolla gracias a su esfuerzo y dedicación, ya que más del 60 por ciento de la planta laboral de los negocios que representamos son mujeres”, comunicó Santiago Martínez.

De acuerdo con el presidente de la asociación en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río la solidaridad mostrada al movimiento no significa que las mujeres tengan permiso de faltar a sus respectivos centros de trabajo, ya que esto depende de cada uno de los empresarios restauranteros.

Se promueve el Paro Nacional el próximo lunes 9 de marzo

No obstante, se mostró apoyo para que las mujeres que decidan no laborar el 9 de marzo reciban sus salarios.

“Que se haga una planeación para no afectar las unidades de negocio, es decir, tienen que avisarle a sus jefes que van a faltar, se tiene que planear, si no, pueden afectar la economía, además de dar un movimiento que expresa la necesidad que tenemos, no se trata de generar dos problemas”, comentó.

