Repartidor de Uber Eats en Veracruz trabaja en plena pandemia mientras la mayor parte de los veracruzanos inició una cuarentena voluntaria.

Los ciudadanos buscan evitar contagios por la nueva cepa de coronavirus Covid-19, para Salvador Madrigal quedarse en casa no es una opción.

A bordo de su motocicleta recorre la conurbación para entregar los servicios de clientes de Uber Eats y, recientemente, de personas que le encargan todo tipo de mandados para no tener que salir a las calles.

Trabaja en plena pandemia pues necesita el pan de cada día

“Yo no estoy enfrentando la cuarentena porque tengo que salir al igual que millones de mexicanos que nos vemos en la necesidad de salir a arriesgar nuestras vidas para salir a trabajar, sí siento algo de miedo, pero creo que no nos queda de otra, ya que hay que tratar de llevar el sustento a nuestras familias o en este caso, si vives solo, tratar de sobrevivir con lo poco que ganes al día”, comentó.

Salvador es licenciado en Sociología y normalmente se desempeña como sobrecargo de aviación, sin embargo, a raíz de la falta de empleo en el sector tomó la decisión de emplearse como repartidor de Uber Eats hace poco más de un mes.

En plena contingencia por la pandemia de coronavirus el joven de 27 años optó por no parar su actividad como distribuidor.

En los últimos días sus clientes ya no sólo le encargan comida de restaurantes adscritos a la aplicación, sino que también le piden hacer compras en supermercados, las cuales hace por su cuenta.

La cuarentena emprendida por un grupo cuantioso de la población provocó un crecimiento considerable de las reparticiones a domicilio para Salvador y muchos otros distribuidores.

“He visto un cambio significativo, últimamente los pedidos sí han aumentado de una forma exponencial, por decir una cantidad anteriormente venía sacando máximo 200 pesos al día, ahora vengo sacando casi 500 pesos”, declaró.

En tiempos del coronavirus “uberear” es uno de los trabajos de mayor riesgo debido al contacto que los repartidores tienen con los clientes a los que entregan los pedidos, sin embargo, Salvador se lava las manos de manera constante cada que acude a un restaurante a realizar algún servicio y lleva con él su propio recipiente de gel antibacterial. Por si fuera poco, fabricó algunos cubrebocas de tela reutilizables para ir aún más protegido.

“Me tocó llevar un pedido algo extraño, donde en la nota del pedido el cliente comentaba que le dejara la comida al pie de su puerta y que únicamente tocara el timbre, entonces me imagino que cuando ya me fui salió por su comida”, relató.

Repartidor de Uber Eats en Veracruz sigue con sus labores a diario

“Ubereando” por la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se encontró con diversas situaciones en los últimos días.

De acuerdo con su experiencia el personal de los restaurantes no respeta al cien por ciento las medidas sanitarias contra el coronavirus, además de que no se respeta la distancia recomendada por las autoridades.

Asimismo, observó gente en lugares donde no debería haber aglomeraciones, como las playas de la conurbación.

“Te puedo decir que la gente de clase media y alta es la que está aplicando esta cuarentena, puede ser porque tienen sueldos elevados u otro tipo de conocimientos o educación distintos a la clase baja o gente trabajadora, ya que he visto muchísima gente en la calle con niños, en parques, pizzerías, en la playa, en las plazas comerciales, etc., cuando no deberían estar ahí”, platicó.

La fase 2 del coronavirus ya fue declarada en México, sin embargo, los trabajadores como Salvador continúan saliendo de sus hogares arriesgando su salud en medio de una creciente ola de casos de Covid-19, un virus que cimbró al mundo entero.

