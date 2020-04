Realizan plantón frente a CFE, exigen condonar pagos de luz en Veracruz por lo que ciudadanos y asociaciones civiles se postraron frente a las instalaciones de Díaz Mirón.

La empresa no quiere condonar ni dar prórrogas para el pago de los recibos, pese a la crisis económica derivada de la contingencia por coronavirus.

De acuerdo con Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democrático, la cuarentena que originó la pandemia de Covid-19 provocó el despido de empleados y una paralización de la actividad de los trabajadores del sector informal, por lo que la población no cuenta con los recursos para pagar el servicio.

Exigen condonar pagos de luz en Veracruz durante la contingencia

A pesar de que los manifestantes argumentaron que no están en condiciones de cubrir las cuotas de la electricidad, en los últimos días CFE realizó múltiples cortes en diversas colonias de Veracruz, como El Coyol, donde un cuantioso número de familias y adultos mayores sufrieron la suspensión del servicio.

Para el activista, las autoridades federales están prácticamente obligando a la ciudadanía a “colgarse” de la energía eléctrica al no condonar los pagos, ya que, consideró, los habitantes de la zona conurbada no pueden dejar de prender el ventilador o el aire acondicionado debido al calor excesivo de la región.

Realizan plantón frente a CFE por cobros de energía

“No estamos en contra del gobierno, quiero entiendan, pero que también nos apoyen en este momento de crisis”, comentó.

Los usuarios también presentaron quejas acerca de los apagones que se registraron en días pasados en diversas colonias y que, en algunos casos, fueron atendidos por CFE hasta después de 36 horas.

No obstante, los recibos llegaron con la tarifa normal e inclusive más caros, pese a haber estado un tiempo considerable sin electricidad.

En la Reserva 4 no tienen servicio, usuarios se roban la luz

A la manifestación también se presentaron habitantes de la Reserva 4, quienes no cuentan con el servicio de electricidad debido a que CFE sigue sin darles un contrato de luz desde hace más de ocho años.

María Luisa Espinoza Martínez es una de las afectadas por esta situación.

A causa de las fuertes temperaturas del puerto de Veracruz y de no tener una solución por parte de la empresa no tuvo más remedio que robarse la luz para aguantar el calor y no tener que huir de la zona, como lo hicieron otras familias.

“Tiene más de ocho años esa colonia y no hay luz, es la colonia Reserva 4, es como para 200 personas y en lo regular hay como 60 viviendas, pero estamos separados. En mi cuadra están viviendo como ocho y en la otra cuadra igual, así nos vamos, no viven todos porque no aguantan el calor, no hay luz”, relató.

