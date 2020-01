Quitan a madres que realizaban bloqueo, con antimotines y 15 patrullas

A diferencia de otros aeropuertos internacionales como Tijuana, Querétaro, Cancún y la Ciudad de México, no existe una alerta sanitaria en el Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona.

Simón Salazar Antón, administrador del Aeropuerto de Veracruz, aseguró que hasta hoy, la Secretaría de Salud (SS), tanto a nivel federal, como estatal, no ha emitido ninguna recomendación o solicitado la activación de los protocolos de prevención contra el virus de Wuhan o coronavirus, que ya ha cobrado la vida de 106 personas en China.

Precisó que no se están aplicando los protocolos de atención y vigilancia necesarios, porque la autoridad encargada de autorizarlos, no ha emitido ningún comunicado.

“Al día de hoy, el aeropuerto se pone a disposición del sector salud, en lo que podamos coadyubar y en las indicaciones que nos den, porque ellos son los especialistas en este tema, nosotros desconocemos totalmente, no somos sector enfocado a la salud, ellos son los que nos deben de dar las directrices, al día de hoy no hay nada, por eso no se nos han acercado”, comentó.

Destacó que a nivel nacional, no existe ninguna alerta en aeropuertos internacionales, de manera oficial a través del sector salud.

“De manera oficial a través del sector salud no”, comentó.

Concluyó que el Aeropuerto de Veracruz, está abierto para acatar las disposiciones de cualquier autoridad federal y en este caso sería la Secretaría de Salud.

