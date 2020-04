Próximo Fiscal General de Veracruz deberá tener conocimientos penales: abogados

Próximo Fiscal General de Veracruz.-El Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho del Estado de Veracruz se pronunció porque la convocatoria que lanzará la Junta de Coordinación Política del Congreso local el próximo sábado para quienes aspiren al cargo de Fiscal General del Estado, tenga como requisito fundamental el conocimiento y experiencia en el Proceso Penal Acusatorio y que además sean sometidos a examen oral y escrito.

Su presidente, Vicente Octavio Pozos Marín, expresó que ven con buenos ojos la convocatoria, pero exigen al Legislativo y al Ejecutivo no cometer los mismos errores de administraciones pasadas, al designar fiscales que no tenían el perfil para ocupar el cargo, como ocurrió incluso con la actual encargada de la Fiscalía, que no tiene experiencia en la materia.

Por ello, sostuvo, el nuevo fiscal general del estado tiene que ser un profesional que aparte de nivel académico debe contar con la experiencia para llevar a cabo las diferentes etapas del Proceso Penal Acusatorio.

“Los exfiscales Luis Angel Bravo Contreras, Jorge Winckler Ortiz, y la actual encargada Verónica Hernández Giadans, son ejemplos de esa falta de experiencia”, puntualizó.

Rechazó la posibilidad de que la actual encargada sea ratificada porque viene de una Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno del estado, sin tener ninguna experiencia en el Proceso Penal Acusatorio, ni como fiscal defensor, además de no contar con la aprobación del examen de confiabilidad.

“Por ello solicitamos enérgicamente a la Junta de Coordinación Política que dentro de la convocatoria uno de los requisitos indispensables sea el examen oral y escrito de los aspirantes”, subrayó.

Planteó que el examen sea aplicado por disertantes de la UNAM, del Instituto Nacional de Ciencias Penales o de la Academia de Derecho, en donde se encuentran los mejores disertantes que conocen el Proceso Penal Acusatorio desde su creación.

Pidió al Congreso y al gobernador abstenerse de “planchar” la decisión de quien habrá de ocupar el nuevo encargo, para que la Fiscalía General del Estado deje de ser instrumento represor en contra de sus adversarios políticos.

La Fiscalía, remarcó, debe ser un ente autónomo no solo en lo económico, sino en sus decisiones.

Propuso que los exámenes a los aspirantes, sean televisados para que la sociedad pueda observar un proceso transparente, y recupere la confianza que ha perdido en una institución como la Fiscalía.

Reveló que del Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho del Estado de Veracruz, se inscribirá en la convocatoria la abogada Teresa Cruz Flores con experiencia en el Proceso Penal Acusatorio, maestría en la materia y doctorado en Política Criminal.

