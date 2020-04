Procesos judiciales se reducen al 15 por ciento por coronavirus luego de que a partir del 18 de marzo el Tribunal Superior de Justicia del Estado suspendió actividades.

Los juzgados entraron a la contingencia sanitaria por el coronavirus, por lo que los procesos judiciales se han reducido al mínimo, ya que solo se dispone de guardias para casos específicos.

Por ello, la actividad se ha reducido a un 15 por ciento de la totalidad, en el entendido de que no solo el personal de juzgados se ha ido a casa, sino también los abogados han decidido parar por autoprotección ante la pandemia del Covid 19.

Esto lo explicó Vicente Octavio Pozos Marín, presidente del Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho del Estado de Veracruz.

“La actividad está solo a un 15 por ciento de la normalidad, ya que por el momento no se puede consultar ningún tipo de expediente, ya sea carpeta de investigación o expediente en materia civil, mercantil o familiar”, anotó.

Mucho menos, indicó, checar un expediente en la Junta Familiar, local o de manera administrativa.

Subrayó que ante la emergencia sanitaria muy pocas personas están solicitando trámites en las diversas materias del derecho.

Consideró que de los aproximadamente 5 mil abogados que operan en este distrito judicial, si acaso el 1 por ciento está trabajando.

No obstante recordó que en materia familiar existen juzgados de guardia para depósito de pensión o depósito de personas, ya sean menores o sus padres.

Te puede interesar:

En los juzgados penales, en las salas de juicios orales, a toda persona que sea puesta a disposición de un juzgado se le podrá buscar la manera de que obtenga su libertad bajo fianza, siempre y cuando no sea delito grave.

Por cuanto hace a las juntas especiales de conciliación que comprende el distrito judicial, se podrá realizar cualquier tipo de convenios entre las partes, patrón con trabajador, ya que muchos establecimientos están cerrados y el trabajador queda desprotegido en sus reclamos de derechos o prestaciones.

Sin embargo, comentó, se puede buscar la forma de llegar a un convenio, siempre y cuando el trabajador esté de acuerdo en montos o renuncias con finiquito.

Por su parte, la Fiscalía en sus diferentes especialidades, está recibiendo denuncias pero en cuanto a delitos urgentes, graves y que deban ser consignados ante un juzgado.

Procesos judiciales se reducen al 15 por ciento por coronavirus tras la falta de operación de los Tribunales

En tanto en los juzgados de distrito federales también existe personal de guardia por si alguien promueve un amparo indirecto como la falta de atención en un hospital ante la contingencia.

Resaltó que se llevan ya 33 días de no estar trabajando, de manera que los abogados no están percibiendo ingresos, y este sector no tiene ningún tipo de apoyo de autoridades, sin embargo aunque tienen familia que sostener tampoco pueden arriesgarse a contagiarse.

“Por allí algunos colegas han expresado la opción de que el Poder Judicial nos apoye con recursos de las fianzas, pero sabemos que eso no es posible porque son recursos que están destinados a ese renglón exclusivamente”, aclaró.

Mientras tanto, señaló al abogado Pozos Marín, el gremio de la abogacía está cumpliendo la recomendación “quédate en casa”, en espera de que pase la emergencia sanitaria para volver a las actividades en cuanto ésta se levante.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.