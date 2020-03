Porque “La Huaca” es de todos, veracruzanos protestan y aseguran que no es de particulares.

Baja el lema #LaHistoriaEsDeTodos, un importante número de veracruzanos y turistas, participaron en la concentración pacífica que se realizó en el tradicional Barrio de La Huaca, este viernes, en punto de las 12:00 del día, con la finalidad de dejar en claro que este emblemático lugar, le pertenece a todos los veracruzanos y no a particulares.

En el Callejón Toña La Negra y la calle de Manuel Doblado, poco a poco fueron llegando las personas a tomarse sus fotografías en el lugar, sin que nadie se los impidiera, luego de que el pasado lunes 8 de marzo, la representante de los colonos del Barrio de La Huaca y ex princesa del Carnaval de Veracruz, Nohemí Palomino Galván, no permitiera la grabación de un video promocional del Certamen Miss Trans México 2020, argumentando que no le pidieron permiso, ya que tienen registrada la marca.

La Huaca es de todos, veracruzanos protestan

La marcha fue convocada por el reconocido periodista Christian Valera, quien aseguró que se trata de un movimiento pacífico que representa un “abrazo a nuestra historia”, sin ser un evento político, ni mucho menos un agravio para los vecinos del tradicional Barrio de La Huaca.

La convocatoria se realizó a través de las redes sociales, donde Christian Valera, se manifestó molesto porque “las calles de la Huaca son historia y son de los veracruzanos”.

Y se cuestionó por qué un particular registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), el nombre Barrio de La Huaca, y por ello, ahora exige que le soliciten permiso para tomar fotografías o videos en el lugar.

La exigencia es simple, que cualquiera pueda circular por el lugar, sin temor a ser reprimido, pues se trata de una vía pública y nada ni nadie, debe de impedir que se realicen eventos en este lugar.

Incluso los participantes en la concentración pacífica, acudieron a los puestos de comida del lugar, para contribuir a la reactivación económica del lugar, donde se venden deliciosas picadas y demás antojitos, por parte de las familias que habitan este barrio desde hace muchos años.

