Por coronavirus, Hojaldras King se adapta a la nueva realidad. Pese a las pérdidas de más del 70 por ciento en utilidades, el establecimiento se mantiene abierto.

La contingencia contra la pandemia de coronavirus ocasionó que muchos de los restaurantes y negocios dedicados a la venta de alimentos tuvieran que adaptarse a nuevas formas de vender sus productos para afrontar la crisis económica. Hojaldras King es uno de ellos.

Pese a las pérdidas de más del 70 por ciento en utilidades, Edi Alberto Martínez Tejeda, propietario de la marca, que cuenta con ocho sucursales en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, decidió mantener su establecimiento abierto.

Coronavirus causa pérdidas de más del 70 por ciento en utilidades

El servicio exprés le permite al personal aminorar el contacto con los clientes, sin embargo, Hojaldras King tomó diversas medidas sanitarias como el uso de gel antibacterial, guantes y cubrebocas para prevenir los contagios de Covid-19.

Martínez Tejeda pidió a las autoridades que se le brinden facilidades y prórrogas al sector empresarial para cubrir los impuestos y contribuciones en los próximos meses, como una forma de evitar el despido de empleados, ya que los trabajadores necesitan una fuente de ingresos para poder subsistir.

En su caso, tuvo que rotar los turnos del personal para poder sostener la crisis. Algunos de los empleados trabajan sólo tres o cuatro días a la semana, sin embargo, ninguno fue despedido hasta el momento.

“Si el gobierno no toma las medidas necesarias, el apoyo que le estamos pidiendo la verdad es que no sé si podamos aguantar, al menos en mi caso no lo sé, la situación es muy complicada, he visto a otros compañeros de nuestro giro, de nuestro sector restaurantero, cerrar, la verdad es que no han aguantado los gastos”, comentó.

Hojaldras King cuenta con servicio a domicilio de manera particular a través del teléfono 2292899507, que cuenta con WhatsApp.

ANÚNCIATE EN EL DICTAMEN, SIN COSTO

¿Tienes un negocio local con servicio a domicilio? Únete a nuestro directorio SIN COSTO. Contáctanos por medio del correo [email protected]

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.