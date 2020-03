Por coronavirus, acaban hasta con la vitamina C en farmacias. El Covid-19 desata el pánico entre veracruzanos, droguerías sufren desabasto de cubrebocas y gel antibacterial.

No sólo los cubrebocas y el gel antibacterial se acabó en farmacias de la ciudad de Veracruz, sino también la vitamina C, debido a las compras de pánico que desató la confirmación de los primeros casos de coronavirus COVID-19 en el país.

EL DICTAMEN confirmó en diversas droguerías del puerto jarocho que estos insumos se encuentran agotados desde las primeras horas del pasado viernes, ya que la psicosis se apoderó rápidamente de los veracruzanos.

Durante el recorrido se pudo observar que gran parte de los clientes también acude a comprar vitamina C y medicamentos para curar la gripe común. No obstante, los fármacos ya no se encuentran disponibles en varias sucursales.

Un “no hay” de parte de quienes atienden los establecimientos es la respuesta que reciben quienes acuden a comprar estos productos y materiales preventivos, que incluso fueron solicitados en planteles educativos para evitar contagios entre el alumnado.

En los sistemas de los establecimientos los cubrebocas, el gel antibacterial y la vitamina C aparecen como inexistentes y los empleados no saben dar una respuesta sobre cuándo volverán a tener los productos, lo cual podría tardar hasta más de una semana, ya que el desabasto también se registró en otras ciudades y estados.

Se termina los cubrebocas en Veracruz

La situación provocó que los empleados recordaran la pandemia ocurrida hace poco más de 10 años por el virus de la influenza A (H1N1), la cual paralizó a México en marzo de 2009.

“Fíjate que está pasando lo mismo que hace varios años con la influenza, hay compras de pánico, todo se agotó”, expresó una empleada de una de las farmacias del Centro Histórico.

Hasta el momento sigue sin confirmarse ningún caso de coronavirus COVID-19 en el estado.

