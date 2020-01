Pirolizar o morir

Poco se sabe del proceso de Pirólisis en México y en general en el mundo. ¿Magia? Si analizamos esta particular manera de desaparecer por completo el plástico de desecho que por su nula disposición final continúa devastando todos los ecosistemas, dada su producción masiva, entonces sí, podríamos asegurar que es un proceso mágico.

Si nuestro análisis es meramente científico, este singular proceso nos permite entender una de las premisas más importantes de todos los tiempos la cual fue decretada por una de las más grandes mentes: Albert Einstein: La materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma.

La forma más sencilla de entender la Pirólisis es así: los plásticos en cualquiera de sus presentaciones: “Pet” – Tereftalato de Polietileno ( botellas de agua ) “Pead” – Polietileno de alta densidad ( botellas de shampoo, cloro) “Pvc” – Policloruro de Vinilo ( tarjetas bancarias, empaques de golosinas ) “Pebd” – Polietileno de baja densidad ( bolsas del súper ) “PP” – Polipropileno ( cubiertos, platos desechables ) fueron elaborados a partir del Petróleo, entonces, a través de un proceso de Ingeniería Inversa, podemos regresarlos a hidrocarburos. Si. Magia.

La pregunta que siempre viene después de exponer lo que es Pirólisis, generalmente es: ¿y porque no se ha desarrollado en todo el mundo esta increíble forma de deshacernos del plástico de una vez por todas? La respuesta es simple: porque los productos resultantes que hasta el momento han logrado desarrollar nuestros colegas ( China, Rusia, Tailandia, Estados Unidos, por mencionar algunos ) no cumplen con las normas ambientales mundiales puesto que el combustible generado ( coloquialmente llamado combustolio ) lo deben mezclar con un catalizador, el cual contiene elementos que al combustionar en los motores, emiten grandes cantidades de Nox, lo cual lo saca automáticamente de la escena como un combustible verde. Contaminar aún más nuestro planeta no es la opción.

2020, México innova en Hidrocarburos de última generación. Petgas, empresa 100% mexicana logró desarrollar un proceso limpio térmico físico, sin el uso de catalizadores, mediante el cual de forma simultánea, convierte el Plástico en 5 hidrocarburos: Gasolina (de 102 octanos) Diésel, Parafina, Keroseno y Gas Lp.

A partir de la reforma energética, todas las multinacionales pueden comercializar gasolina en México ante un mercado de 130 millones de litros que ocupan los mexicanos diariamente para moverse. Todos estos combustibles, obtenidos de la forma tradicional: refinación de petróleo. Combustibles Fósiles. Extrayendo más y más petróleo, utilizando el fracking que le provoca un daño irreversible a la corteza terrestre por lo violento de sus métodos.

La apuesta de PetGas es alta, ambiciosa y necesaria: la desplastificación del planeta, empezando por México, demostrando como una tecnología debidamente patentada ante el IMPI podrá convertirse en una herramienta invaluable dados los beneficios ecológicos, reducción de huella de carbono y emisión de bonos de carbono por lograr esta desplastificación, ya que el plástico hasta el momento solo encuentra cabida al 9% de lo producido en el mercado en el reciclaje, el otro 91% sigue ahí, los basureros lo entierran, emiten metano, se hacen al tiempo microplásticos que penetran los mantos friáticos, sobre todo en zonas del caribe con mala disposición de residuos como lo es Tulum, la cual se encuentra ya hace algunos años en alerta sanitaria. Hasta el momento el plástico de desecho le toca ir donde los ojos incomodos que puedan evidenciar el nulo reciclaje no lo puedan ver, es ahí es donde le toca ir, en las entrañas de nuestra madre tierra, enterrado en arcaicos rellenos sanitarios o a cielo abierto. Es por ello que la postura de PetGas es romántica por su misión y cruda por su visión: Pirolizar o morir… no en miles de años, queda poco tiempo, nuestros océanos están saturados de plásticos, vamos matando diariamente más y más especies, nos encontramos en un punto donde por no accionar, por no buscar alternativas de transformación a la mala disposición final de nuestros plásticos, somos tolerantes al ecocidio. “Nuestros” porque son de todos por igual, de las grandes empresas que día con día los producen, utilizan y no ejercen lo que pregonan como “responsabilidad extendida” ya que para ellos el reciclaje no es económicamente rentable, siempre será más barato producir una botella de plástico nueva a lograr establecer una cadena de valor para que esta se logre reciclar, con suerte y éxito, 1 vez. En nuestra vida diaria consumimos toda clase de artículos plásticos: juguetes, sillas, tarjetas de crédito, cds, empaques para todo, literalmente vivimos en un mundo plástico, todo se empaca, todo se envuelve, contiene plástico el 50% de los ahora 2 kilogramos de basura que emitimos al día según datos actuales de la ONU. El momento es clave, tomemos conciencia de la oportunidad que nos dan nuevas tecnologías para darle una correcta disposición al plástico logrando su transformación final antes de que sea demasiado tarde.

