Madres de niños con cáncer bloquearon la avenida 20 de noviembre para exigir a las autoridades del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz que cumplan el acuerdo de abastecer los medicamentos oncológicos para que sus hijos reciban las quimioterapias correspondientes.

Cora de Jesús Rodríguez, madre de un menor con leucemia, recordó que días antes de que concluyera el 2018 la subdirectora del hospital, Cristina Ceballos, les informó que la farmacia no contaba con algunas claves de medicamentos usados en tratamientos contra el cáncer, no obstante se comprometió a que los fármacos serían proveídos en su totalidad el lunes 6 de enero, pacto que no fue cumplido.

Informó que más de 50 menores son afectados por la falta de claves como metotrexate, vincristina, carboplatino, además de soluciones y material utilizado para la realización de transfusiones de sangre de niños que padecen leucemia, situación por la que incluso los padres se han visto obligados a comprar estos productos.

Afirmó que debido a ello se mantienen suspendidas algunas quimioterapias, según los medicamentos que no tiene en existencia la farmacia del HAEV.

Piden medicamentos contra el cáncer en el HAEV

Acerca de la acreditación para brindar tratamientos gratuitos contra varios tipos de cáncer, que el hospital perdió en octubre de 2018, aseguró que la directiva no hizo nada hasta el momento por recuperarla, sin embargo, fueron apoyados mediante el programa ProSalud, aunque no especificó si se trataba de una ayuda gubernamental.

El bloqueo continuará de forma indefinida hasta que las manifestantes lleguen a un acuerdo con las autoridades de Salud.

