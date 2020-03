Pese al coronavirus, boleros se mantienen firmes en Veracruz. Indican que su oficio no lo pueden llevar a casa, por lo que se mantienen trabajando en la calle.

En medio de la contingencia ocasionada por el coronavirus que ya ha ocasionado la disminución de presencia de la gente en la vía pública, y que diversas empresas hayan instruido a su personal a trabajar desde el hogar utilizando las herramientas del internet y las redes sociales, hay personas que por la índole de su trabajo y las necesidades económicas no pueden quedarse en casa.

Rogelio Rojas y Santos Castañeda son boleros que realizan su labor en el zócalo de la ciudad desde hace mucho tiempo. Lustrar el calzado de las personas les deja en un buen día una ganancia de 150 a 200 pesos, pero en malas jornadas si acaso 100 pesos o menos.

Ellos están enterados de la situación que empieza crear alerta entre la población, sin embargo señalan que no pueden dejar de realizar su trabajo porque si no salen no hay ganancias.

“Si hemos visto la ausencia de la gente en las calles, aquí mismo en el zócalo se aprecia, y por lo mismo la clientela ha disminuido, pero en mi caso vendré hasta que realmente ya no se pueda salir, si es que la situación llegara a ese grado”, comentó Rogelio.

No trae cubrebocas porque expone que están agotados en las farmacias y en las tiendas de autoservicios, pero admite que si los consiguiera sí los utilizaría por precaución.

Comenta que aun cuando ya no hay hijos que mantener, es necesario llevar el gasto a casa para la manutención del hogar, de allí que aún con la advertencia de no salir a la calle y quedarse en casa, él no puede apegarse a esta recomendación.

Es el mismo caso de Santos, quien comparte el espacio de los betuneros en el zócalo: “Vamos a ver hasta cuando podemos seguir realizando las boleadas, porque de esto vivimos, vamos al día”, subrayó.

Si bien sabe que está expuesto a los riesgos que se van a ir incrementando a medida que avancen los días, espera que no le toque la mala suerte.

Por lo pronto, indica, “por aquí vamos a andar”.

