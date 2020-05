Pescadores amenazan con bloquear calles en demanda de apoyos. 78 familias que viven en la zona norte, se están muriendo de hambre, durante la contingencia sanitaria por el covid-19.

Integrantes de la Coalición de Pescadores, Marineros y Transportistas de Veracruz, sentenciaron que bloquearan calles céntricas de la ciudad, en demanda de apoyos para 78 familias que se están muriendo de hambre, durante la contingencia sanitaria del covid-19.

Nicolás Rivera Domínguez, presidente de la Coalición de Pescadores, Marineros y Transportistas de Veracruz, aseguró que se trata de familias que viven en la zona norte de la ciudad, que a la fecha han sido ignoradas por las autoridades estatales y federales.

Pescadores amenazan con bloqueos sino obtienen apoyos ante pandemia

“Sino vemos el apoyo, vamos a hablar toda la ciudadanía de la zona norte y vamos a paralizar toda la zona del zócalo, y vamos a buscar otras dependencias del gobierno federal, cerraremos calles y bloquearemos porque solo se benefician a unos cuantos, no tenemos formas de seguir adelante y estamos muy mal, donde están los apoyos”, comentó.

Explicó que el apoyo no ha llegado a las colonias populares como la Pochota, Reserva 1, 2, 3 y 4, entre otras zonas vulnerables.

“Dinero no queremos, necesitamos redes, despensas, no tenemos como seguir pescando, queremos fuentes de trabajo, nosotros no lucramos con nadie”, comentó.

Los pescadores de la zona norte, están demandando redes para poder pescar y despensas para sus familias.

Por ello, realizaron una protesta a las afueras del palacio municipal de Veracruz, donde hicieron entrega de un documento a la presidencia municipal.

Lamentaron que solo en las campañas políticas, sean tomados en cuenta por los partidos políticos.

Y aunque no han registrado ningún caso de civid-19, en su agrupación pesquera, si tienen varios miembros que padecen diabetes, hipertensión y problemas del corazón, y no pueden salir a trabajar.

