Paciente de Covid-19.-Luego de ser uno de los hospitales que presentó los mayores problemas, tanto en contagios, como en la atención de pacientes COVID-19, este martes se dio a conocer que minutos después del mediodía se dio de alta a la primera paciente recuperada de este virus.

“Doña Carmen” permaneció varios días internada en este hospital debido a las complicaciones que tuvo por el contagio de COVID-19, pero finalmente logró salir adelante gracias a la atención del todo el personal médico.

A su salida entre aplausos la paciente dada de alta no se olvidó del personal que la despedida que la cuidó durante varios días y dijo, “Diosito los cuidé mucho y que el gobierno no se olvide de darles material”, esto mientras sus familiares la subían a su automóvil particular.

El hospital Regional de zona 71, ha sido el que ha presentado mayores dificultades, desde la llegada de la pandemia, ya que se multiplicaron los casos en el propio personal e incluso algunos trabajadores de vigilancia se contagiaron y lamentablemente fallecieron.

Por estar de situación, resultó motivante para el personal de salud de este hospital dar un aplauso de salida y despedir con mucha esperanza a esta paciente, quien es la primera el ser dada de alta.

