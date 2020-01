Nueva INE contará con 24 candados de seguridad. Las nuevas credenciales para votar que se están emitiendo tienen mayores medidas de seguridad.

Se trata de 24 candados en total, lo que le convierte en uno de los documentos oficiales confiables dotados de tecnología.

Así lo señaló Nelson Hernández Rojas, vocal ejecutivo del INE en el Distrito 12 que abarca parte del municipio de Veracruz, Boca del Río, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano y Medellín.

Precisó además que las fotografías son de mayor nitidez, hologramas, firma en la parte frontal, dos códigos QR en la parte posterior para verificar los datos a través de una aplicación.

Está última medida también podrá ser utilizada por las instituciones bancarias, para verificar que la credencial pertenece a la persona que la porta.

Comentó que al concluir la campaña intensiva de renovación en diciembre, 11 mil ciudadanos lograron actualizar su credencial con fecha de vencimiento en 2019.

Sin embargo, 8 mil 901 ciudadanos no lo hicieron y su credencial perdió vigencia, por lo cual ya fueron dados de baja de la lista nominal; si no renuevan no podrán votar en el próximo proceso electoral.

Nueva INE contará con 24 candados

Además, a partir del 1 de enero del 2020 no tienen validez como identificación oficial.

Por ello, exhortó a quienes no han renovado acudir a hacerlo para que cuenten con la nueva credencial, cuyo trámite a partir de que se inicia obtienen la nueva mica en 9 días hábiles.

“Entre más pronto acudan es mejor porque vuelven a contar con credencial oficial para trámites”.

Los horarios son de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes y de 8 de la mañana a 2 de la tarde los sábados en los módulos de Bravo, La Fragua, en el Instituto de la Mujer en la colonia Carranza, en tanto el módulo de Boca del Río que estaba en el Registro Civil se pasó la Casa de Cultura es ese municipio.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.