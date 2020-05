No hagas iris pachi, así invita Protección Civil a los veracruzanos a quedarse en casa con un mensaje al puro estilo jarocho que se escucha en calles de la ciudad.

Según reporta el medio XEU Noticias en Veracruz, una unidad de la secretaría vocifera por las inmediaciones de la conurbación un audio para invitar a la población a aplicar las medidas de la Sana Distancia.

Asimismo, instan a la ciudadanía a mejor quedarse en casa durante la contingencia por el coronavirus.

“Loco pon atención, es momento de que te quedes en casa, el mentado coronavirus no cambia está en todos lados, si tienes que salir no hagas iris pachi, aplica tu sana distancia”.

El vehículo de Protección Civil está acompañado de una patrulla de la Secretaría de Marina, los cuales ya han pasado por lugares como la zona de mercados, en Veracruz.

Te puede interesar:

“La neta loco, esto no es un juego, el coronavirus no es una gripita kíkiri, no andes de cabrón como si no pasara nada, tu eres responsable por ti y por tu gente”.

Asimismo, exhortan a los veracruzanos a no difundir “fake news” sobre el coronavirus que ha afectado a gran parte del Estado.

No hagas iris pachi, así invita Protección Civil a los veracruzanos para acatar las medidas contra el coronavirus

“No andes cabuleando a la banda no compartas información falsa, eso hace tanto daño como el COVID”.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, informó que para evitar contagios de COVID-19, se ordena el cierre parcial en calles de la ciudad de Veracruz, Boca del Río y otros municipios, en alusión a las festividades del Día de las Madres.

Asimismo, el Ayuntamiento de Veracruz anunció los cierres de calles ya venidas en la ciudad de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche del 8 al 10 de mayo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.