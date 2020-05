No festejo el Día de las Madres desde que mi hijo desapareció: Leticia

No festejo el Día de las Madres.-Para Leticia del Carmen Valerio Hernández el Día de las Madres no volvió a ser el mismo desde que hace cinco años su hijo Ricardo Delgado Valerio fue desaparecido. El 10 de mayo es una fecha como cualquier otra, en la que la angustia de no saber nada del ser al que le dio la vida alimenta una herida que posiblemente jamás podrá sanar.

Su hijo fue visto por última vez el 3 de agosto de 2015 en un bar de la ciudad de Veracruz, del que, según testigos, fue sustraído por unos hombres que, acto seguido, lo subieron a una camioneta para llevárselo sin dejar rastro. Tras casi un lustro del hecho, a Ricardo, de entonces 32, parece como si la tierra se lo hubiera tragado.

Fue hasta un día después que Leticia supo que su hijo no llegó a dormir a su domicilio la noche anterior tras recibir una llamada de Emma, la mujer con la que Ricardo vivía y quien le aseguró que él nunca faltaba a la casa para pernoctar.

Hasta el día de su desaparición Ricardo ocupó el puesto como jefe de seguridad de un exdiputado local veracruzano. Esa mañana salió de su casa para ir a un taller mecánico por la camioneta de su patrón, que llegaría de viaje por la tarde.

Posteriormente, el joven se trasladó a un bar que solía frecuentar, ubicado en calles aledañas a González Pagés, de donde finalmente fue sustraído.

A pesar de que Emma, su pareja, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para reportar su desaparición, las autoridades investigadoras nunca pudieron encontrar rastros de su paradero ni saber qué fue lo que pasó.

En los días siguientes el dolor y la angustia se encargaron de consumir a Leticia, quien a pesar de tener otros dos hijos sigue sin poder cerrar la herida que le dejó la ausencia de Ricardo. Es consciente de que quizás ya no esté con vida, pues tiene la seguridad de que si fuera así él ya la hubiera buscado.

“Es algo indescriptible, terrible; es mucha soledad, mucho dolor y pues sólo me queda buscarlo”, comentó con la madre con la voz quebrantada.

La última vez que Leticia lo vio fue en la semana posterior al cumpleaños de Ricardo, el 21 de julio de 2015, sin embargo, siguió comunicándose por teléfono con él hasta tres días antes de que un grupo de hombres lo secuestró.

Días después de que su hijo fue desaparecido la madre, hoy de 57 años, ingresó su ficha al Colectivo Solecito de Veracruz, pero no fue hasta hace año y medio que se integró por completo a sus filas. Al lado de otras mujeres que buscan a sus familiares comenzó a acudir a las fosas clandestinas de Arbolillo, en el municipio de Alvarado, con la esperanza de, por lo menos, encontrar los restos de Ricardo.

“Tengo la corazonada de que mi hijo puede estar ahí, porque de estar vivo él hubiera buscado la manera de saber de mí. Esto es muy fuerte, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, porque cuando encuentras restos no sabes si estás tocando un resto de tu hijo”, expresó.

De la desaparición de Ricardo poco se habla en casa, es un tema que tanto sus demás hijos como ella prefieren evitar, pese a la búsqueda que decidió emprender en las fosas clandestinas de Arbolillo, que se mantienen suspendidas debido a la contingencia sanitaria de Covid-19.

Es Día de las Madres, pero para Leticia no hay nada que celebrar. Aunque sus hijos la consienten y tratan de regalarle alegría la fecha parece no existir, pues el dolor de no saber qué fue lo que pasó exactamente con Ricardo no cesa.

“Nunca va a ser igual, nada tenemos que celebrar como lo hacíamos antes cuando él estaba, cuando mi familia estaba completa, siempre me va a hacer falta y el dolor siempre va a estar presente muy dentro, la gente no lo entiende, siempre dicen que lo hacen, pero es mentira, no pueden saber lo que siente una madre que no tiene un hijo y que no sabe dónde está”, puntualizó.

