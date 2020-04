Niños de escuelas de Veracruz ya quieren volver a clases, agobiados por saber que la cuarentena se extendió hasta el próximo 30 de abril, y muchos se seguirán quedando en casa, aprendiendo por Internet.

Sin embargo, el anuncio de la Secretaria de Educación Pública (SEP), representó un momento de alegría para algunos pequeños que ya están listos para regresar a clases el próximo primero de junio.

Ya suma un poco más de un mes en aislamiento y para algunos pequeños, ya no es tan divertido estar las 24 horas en casa.

Entrevistado por EL DICTAMEN, Luis Roberto, de ocho años de edad, ya extraña a su maestra Adriana, pero más a sus amigos.

“Triste porque ya quiero ir a mi escuela, la real, extraño a mis compañeros y los gritos de la maestra, siéntense y hagan la tarea, eso extraño también”, comentó.

Luis Roberto, cursa el tercer grado de primaria y no le importa tener que levantarse temprano, pero quiere ir a su escuela y volver a salir al recreo, donde interactúa con otros niños y niñas.

Luis Roberto al igual que su hermanita, deben de estudiar en casa y por el momento su maestra sustituta es su abuela, debido a que sus papás no han dejado de trabajar, a pesar de la contingencia sanitaria del COVID-19.

Su aprendizaje diario es a través de su guía de estudios, debido a que su abuelita no domina las nuevas tecnologías.

Cuando no le entienden a alguna lección, se suelen respaldar del celular móvil del abuelo, donde solo se consultan algunos contenidos.

“Me siento bien, porque mi abuelita está haciendo la tarea con nosotros, sé mucho español, ciencias naturales y formación cívica, la quiero mucho y tanto, le quiero agradecer que es la mejor abuelita”, comentó.

Otra manera de seguir aprendiendo o reforzar algunos conocimientos ya obtenidos, es la televisión donde dijo “se me dificulta estudiar en casa, porque no tengo a mi maestra y en la tele no puedes contestarle”.

El cumpleaños de Luis Roberto es el próximo mes de julio, donde espera que ya haya pasado la emergencia del coronavirus.

En esta ocasión no quiere regalos, solo mucho amor de sus papás, que al igual que muchos niños, tienen la necesidad de salir a trabajar.

